17:18
7 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов всемогучий. Священик РПЦ переплюнув Скабєєву
      Вєсті Кремля
      22:14, 6 серпня
      Вєсті.UA: Голова колгоспу Медведчук. Розминка Усика з Шарієм
      Вєсті.UA
      21:43, 6 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЛУГА НАРОДУ

      Зеленський поспілкувався з Макроном про війну і Путіна: про що ще говорили президенти

      404 Читать новость на русском
      Зеленський телефоном поговорив з Макроном
      Зеленський телефоном поговорив з Макроном / EPA

      Володимир Зеленський мав телефонну розмову з французьким лідером Еммануелем Макроном. Президент України розповів французькому колезі про загибель чотирьох українських військовослужбовців через ворожий обстріл.

      Зеленський наголосив, що це не перший обстріл з боку противника. Й усі ці обстріли мають на меті зрив мирного процесу, започаткованого українською стороною. Про це повідомили в Офісі Президента України. 

      Читайте також: Зеленський доручив виділити квартири сім'ям загиблих воїнів: відомі імена

      Зеленський та Макрон здебільшого говорили про необхідні кроки для мирного врегулювання конфлікту на Сході України. Мовиться про, наприклад, відновлення інфраструктури, обмін полоненими тощо.

      Володимир Зеленський розповів Емануелю Макрону про свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним вранці 7 серпня. Тепер Макрону відомо, що Зеленський закликав Путіна виконувати зобов'язання – і не тільки щодо припинення вогню на Донбасі, а й щодо повернення українських моряків та інших полонених.

      Президент України закликав лідерів країн – учасників переговорів у нормандському форматі терміново зібратися, аби зберегти мирний процес. А також узгодити наступні кроки, щоб остаточно подолати конфлікт.

      Еммануель Макрон погодився з необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом. Макрон пообіцяв зв'язатися з Володимиром Путіним та Ангелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу.

      Реакція на загибель бійців ЗСУ в україні та світі

      Що відомо про загибель українських морпіхів 6 серпня? Ворог обстріляв позиції українських захисників в районі Павлополя, загинули чотири військовослужбовці. Вогонь окупанти вели з боку населеного пункту Українське, застосувавши при цьому протитанковий гранатомет.

      На вбивство військових відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що смертельний обстріл українських військових спрямований на підрив і перемир'я, і переговорного процесу загалом.

      За його словами, Україна щиро прагне миру і це прагнення – незмінне. Але 6 серпня увесь світ побачив, хто саме миру не хоче. Зауважимо, хлібне перемир'я тривало всього 17 днів.

      blog_ava
      У Кремлі прокоментували розмову Зеленського з Путіним
      сьогодні
      7397
      Теги: Новини України Володимир Путін Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Мінські домовленості Нормандський формат Еммануель Макрон Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Украина закроет 2019 год с новым рекордом добычи газа
      сьогодні , 17:05 Украина закроет 2019 год с новым рекордом добычи газа
      Злой Одессит 783
      Етикетки на продуктах оформлятимуть по-новому: що зміниться
      сьогодні , 16:00 Етикетки на продуктах оформлятимуть по-новому: що зміниться
      Ірина Поліщук 5871
      Закуски до пива зі всього світу: від баварських ковбасок до десертів
      сьогодні , 16:00 Закуски до пива зі всього світу: від баварських ковбасок до десертів
      242
      Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      сьогодні , 15:35 Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      4038
      Рынок земли в Украине: как реформа может повлияет на экономику страны и кошельки украинцев
      сьогодні , 15:06 Рынок земли в Украине: как реформа может повлияет на экономику страны и кошельки украинцев
      Блог Соцмережі 806
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук