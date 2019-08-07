Зеленський поспілкувався з Макроном про війну і Путіна: про що ще говорили президенти

Володимир Зеленський мав телефонну розмову з французьким лідером Еммануелем Макроном. Президент України розповів французькому колезі про загибель чотирьох українських військовослужбовців через ворожий обстріл.

Зеленський наголосив, що це не перший обстріл з боку противника. Й усі ці обстріли мають на меті зрив мирного процесу, започаткованого українською стороною. Про це повідомили в Офісі Президента України.

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Зеленський та Макрон здебільшого говорили про необхідні кроки для мирного врегулювання конфлікту на Сході України. Мовиться про, наприклад, відновлення інфраструктури, обмін полоненими тощо.

Володимир Зеленський розповів Емануелю Макрону про свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним вранці 7 серпня. Тепер Макрону відомо, що Зеленський закликав Путіна виконувати зобов'язання – і не тільки щодо припинення вогню на Донбасі, а й щодо повернення українських моряків та інших полонених.

Президент України закликав лідерів країн – учасників переговорів у нормандському форматі терміново зібратися, аби зберегти мирний процес. А також узгодити наступні кроки, щоб остаточно подолати конфлікт.

Еммануель Макрон погодився з необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом. Макрон пообіцяв зв'язатися з Володимиром Путіним та Ангелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу.

Що відомо про загибель українських морпіхів 6 серпня? Ворог обстріляв позиції українських захисників в районі Павлополя, загинули чотири військовослужбовці. Вогонь окупанти вели з боку населеного пункту Українське, застосувавши при цьому протитанковий гранатомет.



На вбивство військових відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що смертельний обстріл українських військових спрямований на підрив і перемир'я, і переговорного процесу загалом.



За його словами, Україна щиро прагне миру і це прагнення – незмінне. Але 6 серпня увесь світ побачив, хто саме миру не хоче. Зауважимо, хлібне перемир'я тривало всього 17 днів.