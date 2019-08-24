Зеленський у День Незалежності нагородив українських військових на Майдані

У День Незалежності України президент Володимир Зеленський нагородив низку військових, які захищати державу на Донбасі. Нагороди президент вручив під час Ходи гідності на Майдані Незалежності в Києві.

Кого нагородив Зеленський?

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Старшому солдатові Андрієві Волосу посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка" за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність у військовій присязі.

Волос загинув 28 червня 2018 року поблизу Південного на Донеччині. Намагаючись евакуювати пораненого офіцера, боєць прикрив собою командира роти та зазнав важкого поранення. Куля російського снайпера влучила у серце Волоса.

Капітана резерву Володимира Ратушняка нагороджено Орденом Богдана Хмельницького другого ступеня За вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання службових обов’язків та високий професіоналізм.

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