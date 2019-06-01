Зеленський в аквагримі та розмальовка у Порошенка: що в День захисту дітей постять політики

У День захисту дітей українські політики діляться в мережі фотознімками своїх дітлахів та мріями про краще майбутнє для маленьких українців. Зокрема, фото зі своїми дітьми та дружиною опублікував президент Володимир Зеленський.

"Щоб краще розуміти дітей, треба інколи й самому ставати дитиною. Давайте залишимо нашим дітям країну, якою вони будуть пишатися!", – написав глава держава у своєму пості.

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Олена Зеленська опублікувала кадри з сімейної фотосесії в День захисту дітей

А в офіс політсили "Європейська Солідарність" п’ятого президента Петра Порошенка працівники прийшли на роботу разом зі своїми дітьми. Вони разом розмалювали велику мапу Європи.

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Нам з Мариною дуже сподобалося – вийшло чудово. Разом помалювали, поговорили про те, в якій країні наші діти мріють жити. Одноголосно сказали – в європейській Україні!,

– написав Порошенко.

Діти мають рости в сім’ях, наголосила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Сьогодні є кращі моделі підтримки дітей, ніж дитячі будинки, додала вона.

"Увесь цивілізований світ відмовляється від такого влаштування дітей, не живуть діти в інтернатах і до повноліття. Такого просто не існує. Так не має бути і в нас", – мовиться у повідомленні Супрун.

Діти мають рости в сім’ях. Сьогодні є кращі моделі підтримки дітей, ніж дитячі будинки. Увесь цивілізований світ відмовляється від такого влаштування дітей, не живуть діти в інтернатах і до повноліття. Такого просто не існує. Так не має бути і в нас. https://t.co/VtPRW1DzYg pic.twitter.com/L6hTq6od8n — Уляна Супрун (@usuprun) 1 июня 2019 г.

А віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко разом з дітьми потурбувалися про довкілля і прибрали сміття.

Ми живемо заради дитячих усмішок! Вони живлять нас і роблять щасливими. Ловили ці щирі дитячі емоції на кожному нашому заході! Доторкніться і ви до них! З Днем захисту дітей!#ДеньЗахистуДітей pic.twitter.com/HwAdXLTixN — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) 1 июня 2019 г.

Дати людині від народження всі можливості для самореалізації – найвища мета, переконана лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Міністр юстиції Павло Петренко закликав кожного якомога частіше дивитись дітям в очі і ставити собі питання: що особисто я можу зробити для того, щоб українська дитина була захищеною і щасливою?

Щасливу державу можуть побудувати тільки щасливі дорослі. А щасливі дорослі виростають виключно зі щасливих дітей.



Закликаю кожного якомога частіше дивитись дітям в очі і ставити собі питання: що особисто я можу зробити для того, щоб українська дитина було захищеною і щасливою? pic.twitter.com/TW2sBtUWiu — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 1 июня 2019 г.

Сьогодні ми вже традиційно відзначаємо День захисту дітей



Звісно, що наші діти найкращі, найгарніші і найрозумніші. Будь ласка, зробіть все можливе, щоб для ваших діток дитинство було справжнім! І для виховання малечі спершу необхідно виховати себе

Всіх зі святом! pic.twitter.com/1w2KmQOy6m — МВС України (@MVS_UA) 1 июня 2019 г.

Допис до Дня захисту дітей опублікував і представник духовенства – голова Православної церкви України, митрополит Епіфаній.