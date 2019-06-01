Зеленський в аквагримі та розмальовка у Порошенка: що в День захисту дітей постять політики
У День захисту дітей українські політики діляться в мережі фотознімками своїх дітлахів та мріями про краще майбутнє для маленьких українців. Зокрема, фото зі своїми дітьми та дружиною опублікував президент Володимир Зеленський.
"Щоб краще розуміти дітей, треба інколи й самому ставати дитиною. Давайте залишимо нашим дітям країну, якою вони будуть пишатися!", – написав глава держава у своєму пості.
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Олена Зеленська опублікувала кадри з сімейної фотосесії в День захисту дітей
А в офіс політсили "Європейська Солідарність" п’ятого президента Петра Порошенка працівники прийшли на роботу разом зі своїми дітьми. Вони разом розмалювали велику мапу Європи.
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Нам з Мариною дуже сподобалося – вийшло чудово. Разом помалювали, поговорили про те, в якій країні наші діти мріють жити. Одноголосно сказали – в європейській Україні!,
– написав Порошенко.
Діти мають рости в сім’ях, наголосила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Сьогодні є кращі моделі підтримки дітей, ніж дитячі будинки, додала вона.
"Увесь цивілізований світ відмовляється від такого влаштування дітей, не живуть діти в інтернатах і до повноліття. Такого просто не існує. Так не має бути і в нас", – мовиться у повідомленні Супрун.
А віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко разом з дітьми потурбувалися про довкілля і прибрали сміття.
Дати людині від народження всі можливості для самореалізації – найвища мета, переконана лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
Міністр юстиції Павло Петренко закликав кожного якомога частіше дивитись дітям в очі і ставити собі питання: що особисто я можу зробити для того, щоб українська дитина була захищеною і щасливою?
Допис до Дня захисту дітей опублікував і представник духовенства – голова Православної церкви України, митрополит Епіфаній.