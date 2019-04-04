Зеленський відмовився здавати аналізи на "Олімпійському" і зробив нову пропозицію Порошенку

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський відмовився від пропозиції Петра Порошенка пройти медичне обстеження у медичному пункті на НСК "Олімпійський". Він запропонував чинному президенту здати аналізи 5 квітня о 8:00 в лабораторії Eurolab.

Про нову пропозицію від Зеленського на брифінгу повідомив його політконсультант і радник штабу Дмитро Разумков.

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При всій повазі до "Олімпійського", я думаю, що є незалежні майданчики. Тому завтра о 8 ранку ми запрошуємо і нашого опонента, і вас всіх (журналістів – 24 канал) в Eurolab – це абсолютно незалежна лабораторія, де можна буде здати аналізи і ні у кого не виникне питань про те, що десь хтось щось підтасував, спробував вплинути,

– сказав він.

Також Разумков пояснив, що на такий вибір вплинула велика кількість силовиків, яку помітили ввечері 4 квітня поблизу стадіону "Олімпійський".

"Дивлячись на те, що там відбувається, колосальна кількість Служби безпеки, якісь оточення, дим. Зважаючи, на ці дивні обставини і увагу спецслужб до кандидата Зеленського, а ви пригадуєте ситуацію в Одесі – встановлення підслуховування на даху дому, поблизу одного із офісів, де перебував Володимир Олександрович Зеленський, ми пропонуємо інший, незалежний майданчик", – додав Разумков.

Зеленський відкинув пропозицію Порошенка пройти обстеження на НСК "Олімпійський"

Опубліковано Команда Зеленського Четвер, 4 квітня 2019 р.

Зазначимо, що раніше стало відомо, що чинний глава держави Петро Порошенко вранці 5 квітня збирається відвідати НСК "Олімпійський", імовірно, для проходження медобстеження. Туди він запросив і свого опонента на виборах Володимира Зеленського.

Напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав чинного президента Петра Порошенка на дебати на "Олімпійському", які мають бути відкритими для людей та усіх журналістів. Також він запропонував Порошенку пройти медобстеження. Петро Порошенко погодився на дебати, і порадив Зеленському ознайомитися з правилами дебатів, які прописані у законі про вибори президента.

Хто переміг на виборах президента у першому турі?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

Як мають відбуватися дебати?Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що за статтею 62 Закону "Про вибори президента України" дебати мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня. Окрім того, вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин. Існує три формати у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.



За відмову від участі у дебатах обидвом кандидатам нічого не загрожує.



Спрогнозувати їх перебіг важко. Команда Зеленського активно працює у мережі, проте обережно ставиться до традиційних ЗМІ. Порошенко, навпаки, є активним риториком.