22:59
21 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, 20 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Зеленський відповів, чи залишиться Луценко на посаді генпрокурора

      2028 Читать новость на русском
      Чи залишиться Луценко на посаді генпрокурора
      Чи залишиться Луценко на посаді генпрокурора / GETTY IMAGES

      Одразу після оголошення результатів екзит-полу, лідер голосування Володимир Зеленський, провів коротку прес-конференцію для журналістів. Там відповів на кілька важливих питань. Одна із заяв була про те, що ключові посади у владі займуть нові обличчя.

      За даними результату екзит-полу, кандидат у президенти України Володимир Зеленський, отримав 73% підтримки українців. 

      Читайте також: Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування

      У відповідь на запитання журналіста, чи залишиться Юрій Луценко на посаді генерального прокурора, Володимир Заленський відповів:

      Луценко це стара команда. Ми будемо призначати нових людей. І це стосується не тільки Луценка.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: офіційні результати

      Реакція штабу Зеленського на результати виборів:

      Хто перемагає у другому турі за даними екзитполу, дивіться інфографіку:
      Хто переміг на виборах президента України 2019 – інфографіка
      Хто переміг на виборах президента України 2019 – інфографіка

      blog_ava
      Програма Володимира Зеленського: основні тези
      сьогодні
      48171
      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини України Новини політики Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Команда Зеленського: хто ці люди і що про них відомо
      сьогодні , 22:54 Команда Зеленського: хто ці люди і що про них відомо
      Наталя Боднар 4381
      Головні новини 21 квітня: Зеленський перемагає на виборах, теракт на Шрі-Ланці
      сьогодні , 22:51 Головні новини 21 квітня: Зеленський перемагає на виборах, теракт на Шрі-Ланці
      91
      Програма Володимира Зеленського: основні тези
      сьогодні , 22:06 Програма Володимира Зеленського: основні тези
      48169
      Жизнь под обстрелами: как относятся к тем, кто остался в Луганске во время оккупации
      сьогодні , 22:02 Жизнь под обстрелами: как относятся к тем, кто остался в Луганске во время оккупации
      Ольга Черненко 1723
      Хто такий Володимир Зеленський: біографія майбутнього президента України
      сьогодні , 21:02 Хто такий Володимир Зеленський: біографія майбутнього президента України
      24471
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук