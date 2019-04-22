Зеленський відповів, чи звільнить голову НБУ

Лідер виборів президента Володимир Зеленський заявив, що не звільнятиме Якова Смолія з посади глави Національного банку України та призначати нового очільника.

"Ви ж знаєте, що згідно із законом, там на термін 7 років. Його ніхто не звільнить", – заявив Зеленський на брифінгу 21 квітня.

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Голову НБУ призначає Верховна Рада на 7 років. Смолій офіційно вступив на посаду 15 березня 2018 року.

Які результати виборів президента України? ЦВК вже підрахувала 97,68% голосів після другого туру виборів. Наразі Володимир Зеленський отримав 73,14% голосів, а Петро Порошенко – 24,53%. А відповідно до результатів екзит-полу, Зеленський отримує 73,0% голосів, Порошенко – 25,5%. Офіційні результати виборів президента ЦВК планує оголосити після Великодня. Інавгурація новообраного президента має відбутися до 3 червня.

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