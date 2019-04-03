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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Зеленський викликав Порошенка на дебати: відео

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      Зеленський викликав Порошенко на дебати - відео заяви Зеленського
      Зеленський викликав Порошенка на дебати / Колаж 24 каналу

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав чинного президента Петра Порошенка на дебати на "Олімпійському", які мають бути відкритими для людей та усіх журналістів.

      Про це сказав лідер президентської гонки Володимир Зеленський у відеозверненні до чинного президента.

      Читайте також: Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть

      "Звертаюсь до Петра Порошенка, ви кличете мене на дебати, мріяли, що я втечу, відморожуся, заховаюсь – ні, я це не ви у 2014 році. Я приймаю виклик", – сказав Зеленський.

      Проте, кандидат у президенти озвучив Порошенку свої умови для проведення дебатів. 

      Чекаю на вас тут, на НСК "Олімпійський", дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати наживо, усі журналісти мають право бути присутні,
      – додав він.

      Окрім того, Зеленський заявив, що кандидати у президенти повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів, адже Україні потрібен здоровий глава держави.

      Кандидат також закликав Порошенка з поваги до принаймні третини громадян сказати, що він "йде на дебати не з бидлом, не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з клоуном, не з ватніком, а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським".

      "Даю вам 24 години, думайТЕ", – підсумував шоумен.

      Журналісти 24 каналу намагалися зв'язатися з Адміністрацією Президента, однак наразі відповіді не отримали.

      Хто перемагає на виборах президента?Після підрахунку ЦВК 99.99% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

       

       

      Як мають відбуватися дебати? Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що за статтею 62 Закону "Про вибори президента України" дебати мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня. Окрім того, вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин. Існує три формати у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.

      За відмову від участі у дебатах обидвом кандидатам нічого не загрожує.

      Спрогнозувати їх перебіг важко. Команда Зеленського активно працює у мережі, проте обережно ставиться до традиційних ЗМІ. Порошенко, навпаки, є активним риториком.

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      Теги: Володимир Зеленський Петро Порошенко Дебати Зеленського з Порошенком Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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