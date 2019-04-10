Зеленський вирішив не здавати аналізи представникам VADA

Шоумен та кандидат у президенти України Володимир Зеленський не відгукнеться на заклик колишнього чемпіону світу з боку Володимира Кличка і не буде здавати аналізи експертам незалежної антидопінгової організації.

Політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков зазначив, що час аналізів закінчився, пише BBC.

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У штабі Зеленського вважають, що тепер – час йти на дебати.

Було питання у здачі аналізів – аналізи здали. Хто вже як здав: хтось здавав у незрозумілому медпункті, а хтось – у лабораторії,

– сказав він.

Разумков ще раз наголосив, що готується до дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський".

Зазначимо, експерти Voluntary Anti-Doping Association повезуть збір крові Порошенка у США і перевірятимуть його на базі спортивної медичної лабораторії.

Що таке Vada Testing?Незалежна антидопінгова асоціація. Була створена у 2011 році для просування ефективних антидопінгових практик і програм в боксі та змішаних єдиноборствах. Проходити "допінг-проби" на її базі боксери можуть на добровільних засадах і організація вже зробила тисячі тестів для спортсменів зі всього світу. VADA має власну лабораторію, яка має схвалення від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) для проведення досліджень, та міжнародно визнана антидопінгова група для збору зразків та підтримання ланцюжка поставок.

Водноч у штабі Порошенка нагадали, що той чекатиме свого опонента 14 квітня о 14:14 на "Олімпійському". Натомість ввечері у п’ятницю, 19 квітня, чинний гарант з’явиться у студії Суспільного.

Чому Порошенко та Зеленський вирішили здати аналізи?Володимир Зеленський погодився на проведення дебатів з Порошенком, але озвучив умову: вони мають здати аналізи на наркотичну і алкогольну залежність. Проте, кандидат не захотів здавати аналізи разом із Петром Порошенком на НСК "Олімпійському" 5 квітня, бо там "немає відповідного обладнання". Він обрав для цього клініку Eurolab. Проте, мабуть, невипадково. Її засновник і президент Андрій Пальчевський активно підтримує шоумена і має українське та російське громадянство.



Петро Порошенко для здачі аналізів приїхав до НСК "Олімпійського". Аналізи для чинного президента робитимуть одразу кілька клінік. Ні у Порошенка, ні у Зеленського не виявили вмісту психоактивних речовин або алкоголю у крові. Український боксер Володимир Кличко розкритикував здачу аналізів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Мовляв, результати допінг-тесту можуть бути готовими не раніше, ніж за 48 годин. А не як у політика та шоумена – за кілька годин.

Як Зеленський і Порошенко здавали аналізи: відео