Зеленський вирушає на шахту на Львівщині, де під обвалом загинули гірники

Президент України Володимир Зеленський поїде 29 травня на шахту "Лісова" на Львівщині, в якій внаслідок обвалу породи загинули 2 гірників.

"Сьогодні відбудеться робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського на шахту "Лісова" в селі Селець Сокальського району Львівської області, де вночі сталася аварія, в результаті якої загинули люди", – повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу президента.

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В ніч проти 29 травня стався обвал породи на шахті "Лісова". У результаті під завалом опинилися щонайменше 2 гірників, які загинули. Це 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик. Загалом на шахті перебувають 69 гірників, з яких 21 особа – на аварійній ділянці.

Поліція вже відкрила справу і розслідує її як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Двоє гірників загинули на шахті "Лісова": дивіться відео