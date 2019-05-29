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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Зеленський вирушає на шахту на Львівщині, де під обвалом загинули гірники

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      Зеленський поїде на шахту на Львівщині, де під обвалом загинули гірники
      Зеленський поїде на шахту на Львівщині, де під обвалом загинули гірники / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський поїде 29 травня на шахту "Лісова" на Львівщині, в якій внаслідок обвалу породи загинули 2 гірників.

      "Сьогодні відбудеться робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського на шахту "Лісова" в селі Селець Сокальського району Львівської області, де вночі сталася аварія, в результаті якої загинули люди", – повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу президента.

      Читайте також: На шахті в так званій "ЛНР" стався вибух, є загиблі: відео (оновлено)

      В ніч проти 29 травня стався обвал породи на шахті "Лісова". У результаті під завалом опинилися щонайменше 2 гірників, які загинули. Це 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик. Загалом на шахті перебувають 69 гірників, з яких 21 особа – на аварійній ділянці.

      Поліція вже відкрила справу і розслідує її як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

      Двоє гірників загинули на шахті "Лісова": дивіться відео 

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Львова Жертви Вугільна промисловість Аварії на шахтах Надзвичайні ситуації
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