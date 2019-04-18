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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Зеленський визнав Путіна ворогом

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      Зеленський визнав Путіна ворогом
      Зеленський визнав Путіна ворогом

      Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що російський президент Володимир Путін є його особистим ворогом.

      Зеленський вважає, що в окупованого Донбасу не має бути особливого статусу. Про це кандидат у президенти України розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

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      На запитання про те, чи є Путін особисто для нього ворогом, Зеленський відповів: "Звичайно".

      Крім того, кандидат у президенти виключив прийняття закону, який би гарантував амністію для бойовиків самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік".

      Зеленський наголосив, що жителів окупованого Донбасу і решти України розділяє інформаційна стіна. Тож кандидат пропонує створити російськомовний європейський медіа-портал для правдивого висвітлення подій в Україні.

      Я вважаю, що це взагалі наша велика історія, і нам доведеться довго виходити з цієї кримінальної ситуації,
      – додав Зеленський.

      Після оголошення результатів Національного екзит-полу під час першого туру президентських виборів Зеленський провів короткий брифінг у своєму штабі. Тоді Зеленський заявив, що якщо зустрінеться з Путіним, то скаже йому: "Дякую, що повернули території, скільки ви готові заплатити за відновлення Донбасу?". У відповідь прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков наголосив, що Росія готова пояснити кандидату, що Москва "не окупує жодні території".

      володимир зеленський президентські вибори обіцянки

      Хто переміг на виборах президента у першому турі?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

      Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня 2019 року.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Президентські вибори 2019 Україна – Росія Війна на Донбасі
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