Зеленський вкотре звернувся до Ради щодо дати інавгурації та порівняв Порошенка з туристом

Обраний президент Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до депутатів українського парламенту. Політик, зокрема, попросив парламентарів, на найближчому засіданні проголосувати за 19 травня як дату його інавгурації. Крім того, він розкритикував останні кроки чинного гаранта Петра Порошенка.

Як зауважив Зеленський у відеозверненні, поки українські народні депутати діють у власних інтересах – бояться розпуску Ради та затягують призначення дати інавгурації, хоча вони присягалися виконувати обов’язки в інтересах усіх співвітчизників.

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Крім того, за його словами, доки парламентарі "трясуться за свої мандати, "колишній" президент Петро Порошенко коїть незворотне. Як приклад він такі його кроки:

– робить активні перестановки у вищому командуванні армії (Порошенко звільнив з посади командувача Нацгвардії Юрія Аллерова та призначив виконувачем обов'язків командувача Миколу Балана; Порошенко призначив Олександра Сирського новим командувачем ООС;

– намагається пропихнути свого голову Нацради з питань телебачення та радіомовлення;

– призначає суддів Верховного суду, серед яких – юристи "Рошену", судді Майдану та родичі пана Ківалова (був головою ЦВК з лютого по 8 грудня 2004 року, його звинувачують у махінаціях під час виборів 2004 року, завдяки чому переміг Янукович – 24 канал);

– роздає звання генералів більш ніж 20 особам, серед яких – начальник озброєння ЗСУ Микола Шевцов, відповідальний за безпеку арсеналів і складів, за якого сталися вибухи у Балаклії, Ічні, Калинівці та Сватовому;

– дає звання Героя України голові СБУ Василеві Грицаку.

"Але я розумію, що марно щось говорити людини, яка каже, я є готовим підставити плече, а саме тримає дві дулі в кишені. Це нагадує мені туриста у єгипетському готелі – завтра додому, валізи спаковано, номер вже прибрали, і нормально вихована людина чекає на трансфер до аеропорту. Але не Порошенко, він ніяк не зупиниться: тягне рушники, тапочки та бере все підряд зі шведського столу", – переконує Зеленський.

Водночас обраний президент звернувся до чинного гаранта – "здайте ключ, розрахуйтесь за міні-бар, і вперед… Вам ще митницю та паспортний контроль проходити"

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Саме тому я звертаюсь до Верховної Ради. Найближчого засідання Ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я – цього вимагає народ України, в інтересах якого ви присягали діяти. Ви повинні зупинити ці політичні судоми кульгавої качки. Країна потребує нормальної роботи усіх інституцій. Народ не повинен чекати, поки хтось напризначається перед довгою відпусткою. Думайте, будь ласка,.. не про депутатські ксиви. Думайте про Україну. 19 травня. Голосуйте,

– підсумував Зеленський.

Звернення Зеленського до Ради щодо дати його інавгурації: дивіться відео

Зауважимо, що у Верховній Раді вже зареєстрували п’ять постанов щодо дати інавгурації Володимира Зеленського. Відповідні документи надійшли від позафракційних нардепів Сергія Міщенка, Віктора Балоги, Віталія Купрія, а також членів БПП Олександра Сугоняко та Сергій Капліна. Депутати пропонують, аби інагвурація нового президента відбулася 19 або 20 травня та 1 червня.

Що відомо про питання дати інвагурації Зеленського? 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців, а вже 3 травня офіційне видання Верховної Ради "Голос України" їх опублікувало. Відповідно до закону, не пізніше ніж за 30 днів має відбутися інавгурацію новоспеченого гаранта, тобто до 3 червня.



У команді Зеленського раніше заявляли, що інавгурація має відбутися якомога раніше (імовірними датами вони називали 28 або 30 травня), бо той у такому разі матиме змогу розпустити парламент. Щоправда, за деякий вже почали наполягати на 19 травня. Проте конкретна дата проведення інавгурації стане відомою лише після того, як її визначить Верховна Рада або сам голова парламенту. Найближче пленарне засідання з цього питання має відбутися з 14-го по 17 травня. Спікер Парубій, запевняв, що робитиме все, аби це відбулося якнайшвидше, відтак дату інавгурації Зеленського Рада може оголосити вже 14 травня.





Коли Зеленський стане президентом: інфографіка 24 каналу