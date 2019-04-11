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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Зеленський вміло маніпулює Порошенком, – експерт

      117 Читать новость на русском
      Компромати проти Зеленського і Порошенка не впливають на виборців?
      Компромати проти Зеленського і Порошенка не впливають на виборців? / Фото з відкритих джерел

      Зеленський навчився вдало маніпулювати аудиторією і самим Порошенком. Зеленський професійно вивів Порошенка у свою медійну площину.

      Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

      За словами експерта, Порошенко намагався перетягнути Зеленського на свою політичну площину тими ж дебатами. Зрештою все дійшло до абсурду, і кожен ці дебати може проводити на своїй території. Не зрозумілі чітко ні дата, ні місце проведення, ні формат.

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      Зеленський професійно вивів Порошенка у свою медійну площину. Сам звідти пішов і зустрічається з європейськими послами, лідерами громадської думки. А Порошенко бігає і здає аналізи, хоча це вже нікому не потрібно. Будуть їхні результати через місяць – кому Порошенко їх покаже?
      – наголошує Микола Давидюк.

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      При цьому політолог зауважує: Зеленський переживає, що перемога в руках, але її можна втратити. Тому не робить радикальних або кардинальних кроків. Водночас часу до виборів мало, а емоційне напруження дуже сильне. Виборцю вже складно вникати в усе. Компромати фактично не сприймаються.

      Якщо Порошенко оприлюднить якийсь серйозний компромат проти Зеленського, то це може підкосити останнього. Не факт, що зіб’є. Хоча для Порошенка буде важливим з точки зору парламентських виборів. Але переоцінювати роль компроматів не треба. Зеленський всю кампанію отримує негатив, який він намагається конвертувати в позитив,
      – зазначив Давидюк.

      Що відомо про дебати? Коли за результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      Пізніше Порошенко запропонував Зеленському провести дебати на стадіоні 14 квітня, однак шоумен наполягає на "стадіонних" дебатах 19 квітня. Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що за статтею 62 Закону "Про вибори президента України" дебати мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня. Окрім того, вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин. Існує три формати, у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.За відмову від участі у дебатах обидвом кандидатам нічого не загрожує.

       

       

      Портрет виборців Зеленського і Порошенка: дивіться відео

       

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      сьогодні
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком
      Джерело: 24 канал
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