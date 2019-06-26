20:18
26 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазний російський флешмоб проти Грузії. Образованіє по-путінськи
      Вєсті Кремля
      22:10, 25 червня
      Вєсті. UA: Маленька копія Медведчука. Американські гірки Савченко
      Вєсті.UA
      19:49, сьогодні
      Мертві власники і фіктивні фірми: шокуюче розслідування про корупцію в "Київмедспецтрансі"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Зеленський вніс у Раду законопроект про зниження вартості електроенергії

      1435 Читать новость на русском
      Зеленський вніс законопроект про зниження ціни на електрику
      Зеленський вніс законопроект про зниження ціни на електрику / President.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект №10401, який повинен знизити вартості електроенергії. Президент визначив цей проект закону як невідкладний.

      Поки що текст документа відсутній на сайті парламенту. Законопроект переданий на розгляд керівництву.

      Читайте також: Фіксований тариф за електроенергію буде скасовано: чи доведеться платити більше

      Запуск ринку електроенергії

      Зауважимо, що з 1 липня в Україні запускають ринок електроенергії. Це буде практичним втіленням закону, схваленого ще в 2017 році.

      Відтепер держава припинить бути єдиним покупцем і продавцем електроенергії. Торгувати електрикою почнуть, як будь-яким іншим товаром. Ціни на світло стануть незалежними від розподілів зверху, але дешевої електрики не буде.

      Скасування "Роттердам+"

      20 червня стало відомо, що Зеленський домовився з олігархом Рінатом Ахметовим скасувати формулу "Роттердам+", щоб замість неї діяла нова формула "Роттердам-".

      За новою формулою буде розраховуватись вартість вугілля, яке використовують теплоелектростанції для виробництва електроенергії. І саме за цією формулою планують прибрати вартість доставки вугілля з порту Роттердаму до України, яка була передбачена у формулі "Роттердам+".

      Представник президента в Кабміні Андрій Герус заявляв, що законопроект Зеленського передбачатиме відтермінування запровадження ринку електроенергії на рік – до 1 липня 2020 року. Саме до того часу діятиме формула "Роттердам-".

      В чому полягає формула "Роттердам+"? Це схема, яку узаконив олігарх Рінат Ахметов через підконтрольних йому політиків та за підтримки п’ятого президента Петра Порошенка. Суть схеми: вартість донецького вугілля, яке постачалося на українські теплоелектростанції, почали розраховувати за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам плюс його доставка в Україну". Насправді ж вугілля видобувалось на донецьких шахтах Ахметова і звідти ж постачалось. На своїх же теплових електростанціях Ахметов спалював вугілля і включав завищену його вартість у вартість електроенергії для споживачів, тобто в кінцевому результаті – для кожного українця.

      blog_ava
      Біля Станиці Луганської на Донбасі розпочалося розведення сил: фото та відео
      сьогодні
      8363
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Законодавство Електроенергія Енергетика Комунальні послуги Тарифи Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Українські моряки у полоні Росії: командування флоту пояснило, чому полонені – круті
      сьогодні , 20:01 Українські моряки у полоні Росії: командування флоту пояснило, чому полонені – круті
      Євгенія Мазур 3
      Нові керівники ОДА: що про них відомо
      сьогодні , 19:00 Нові керівники ОДА: що про них відомо
      Яніна Ткачук 996
      Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      сьогодні , 09:30 Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      8651
      Як вирішувати питання державної мови: програми партій, які йдуть у Раду
      сьогодні , 18:01 Як вирішувати питання державної мови: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 581
      Активісти озвучили вимоги до майбутнього парламенту
      сьогодні , 17:30 Активісти озвучили вимоги до майбутнього парламенту
      Віталій Шабунін 307
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук