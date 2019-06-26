Зеленський вніс у Раду законопроект про зниження вартості електроенергії

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект №10401, який повинен знизити вартості електроенергії. Президент визначив цей проект закону як невідкладний.

Поки що текст документа відсутній на сайті парламенту. Законопроект переданий на розгляд керівництву.

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Запуск ринку електроенергії

Зауважимо, що з 1 липня в Україні запускають ринок електроенергії. Це буде практичним втіленням закону, схваленого ще в 2017 році.

Відтепер держава припинить бути єдиним покупцем і продавцем електроенергії. Торгувати електрикою почнуть, як будь-яким іншим товаром. Ціни на світло стануть незалежними від розподілів зверху, але дешевої електрики не буде.

Скасування "Роттердам+"

20 червня стало відомо, що Зеленський домовився з олігархом Рінатом Ахметовим скасувати формулу "Роттердам+", щоб замість неї діяла нова формула "Роттердам-".

За новою формулою буде розраховуватись вартість вугілля, яке використовують теплоелектростанції для виробництва електроенергії. І саме за цією формулою планують прибрати вартість доставки вугілля з порту Роттердаму до України, яка була передбачена у формулі "Роттердам+".

Представник президента в Кабміні Андрій Герус заявляв, що законопроект Зеленського передбачатиме відтермінування запровадження ринку електроенергії на рік – до 1 липня 2020 року. Саме до того часу діятиме формула "Роттердам-".

В чому полягає формула "Роттердам+"? Це схема, яку узаконив олігарх Рінат Ахметов через підконтрольних йому політиків та за підтримки п’ятого президента Петра Порошенка. Суть схеми: вартість донецького вугілля, яке постачалося на українські теплоелектростанції, почали розраховувати за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам плюс його доставка в Україну". Насправді ж вугілля видобувалось на донецьких шахтах Ахметова і звідти ж постачалось. На своїх же теплових електростанціях Ахметов спалював вугілля і включав завищену його вартість у вартість електроенергії для споживачів, тобто в кінцевому результаті – для кожного українця.