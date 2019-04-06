08:31
6 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Розроблено новий російський літак. Путін рекламує одяг
      Вєсті Кремля
      21:38, 5 квітня
      Вєсті.UA: Ультиматум Зеленського щодо дебатів. Ляшко хайпанув на темі аналізів
      Вєсті.UA
      19:58, 5 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Зеленський vs Порошенко: хто завоює глядацьку аудиторію на дебатах?

      1831 Читать новость на русском
      Кого слухатимуть на стадіоні: Зеленського чи Порошенка?
      Кого слухатимуть на стадіоні: Зеленського чи Порошенка? / Фото з відкритих джерел

      Дебати Зеленського і Порошенка на стадіоні – підміна політики на спорт і шоу. Порошенко сам деполітизував серйозний момент і своїми руками витирає політичні аспекти з виборів.

      Про це 24 каналу розповів директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      На стадіоні буде не діалог між Зеленським і Порошенком, а взаємні звинувачення. Це буде народний трибунал. І результат дискусії не важливий,
      – зазначає Небоженко.

      За його словами, Порошенку дебати на стадіоні не вигідні. Він досвідчений демагог, хороший оратор, має досвід дискусій. Тому діючий президент говоритиме про віру, Томос, армію, українську мову. А Зеленський перераховуватиме корупціонерів, мародерів. Буде список гріхів Порошенка.

      Стратегія штабу Зеленського – посилювати негативний портрет Порошенка, а не вести діалог з ним. Це легше – підготувати окреме судове звинувачення. Порошенко говоритиме, що Україна отримала Томос, а Зеленський відповість: а чому Гладковський-Свинарчук (екс-чиновник, якого ЗМІ підозрюють в корупції – "24") досі не заарештований? Порошенко скаже ти нічого не вмієш робити. А Зеленський відповість – а ти крадеш,
      – прогнозує політолог.

      Читайте також: НСК "Олімпійський" назвав умови для проведення дебатів Порошенка і Зеленського

      Як підкреслює Небоженко, природно, що аудиторія слухатиме не слова Порошенка про права людини. Завжди цікавіші звинувачення. На його думку, люди будуть на стороні молодого, невідомо, наскільки чесного, але щирого Зеленського.

      Що відомо про дебати між Зеленським і Порошенком? Зеленський закликав Порошенка прийти на дебати на НСК "Олімпійський". Кандидат у президенти озвучив Порошенку свої умови для проведення дебатів. Зокрема, всі канали мають право транслювати дебати наживо. Порошенко має визнати що він "йде на дебати не з бидлом, не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з клоуном, не з ватніком, а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Кандидати мають пройти медичну експертизу. 

      Порошенко погодився і запропонував три етапи: по програмі укріплення оборони і безпеки. По зовнішній політиці і про захист конституційних прав і свобод українських громадян. 5 квітня вранці Зеленський і Порошенко здали аналізи крові на вміст алкоголю і наркотиків.

      За законом "Про вибори президента", теледебати проводяться увечері в останню п'ятницю перед днем голосування у прямому ефірі – 19 квітня.

      Зеленський закликав Порошенка до дебатів: дивіться відео

       

       

      blog_ava
      Дебати Порошенка та Зеленського на "Олімпійському" опинилися під загрозою
      сьогодні
      2727
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Дебати Зеленського з Порошенком Петро Порошенко Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Не подходи, пока не скажеш за кого голосовал": почему споры лучше молчания
      сьогодні , 07:40 "Не подходи, пока не скажеш за кого голосовал": почему споры лучше молчания
      Павло Казарін 244
      Головні новини 5 квітня: аналізи кандидатів та обстріл "Мар'їнки"
      5 квітня , 22:26 Головні новини 5 квітня: аналізи кандидатів та обстріл "Мар'їнки"
      1247
      Проросійські кандидати не можуть перемагати на виборах в Україні, – Foreign Policy
      5 квітня , 22:00 Проросійські кандидати не можуть перемагати на виборах в Україні, – Foreign Policy
      Світові Медіа 1308
      Радники Зеленського: хто вони та що про них відомо
      5 квітня , 20:00 Радники Зеленського: хто вони та що про них відомо
      6446
      Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
      5 квітня , 19:30 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
      Олександр Бевза 359
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук