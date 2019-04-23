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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
      Костянтин Шкабара

      Зеленський vs Верховна Рада: війна чи союз?

      938
      Чи розпустить Володимир Зеленський Верховну Раду достроково і які можуть бути подальші сценарії?
      Чи розпустить Володимир Зеленський Верховну Раду достроково і які можуть бути подальші сценарії? / 5 канал

      Наступного дня після 2-го туру виборів Україна прокинулася у новій політичній реальності: Петро Порошенко програв, а новообраний президент Володимир Зеленський за лічені тижні обійме посаду. Це доконаний факт, як би по-різному українці до цього не ставилися.

      Всі дружно поринули в аналіз помилок і технологій передвиборчих кампаній, прогнозування майбутніх перших кроків нового голови держави та вивчення його потенційної команди.

      Але іншим очевидним фактом є наявність Верховної Ради та навіть існування діючої коаліції БПП та "Народного фронту", яка поки не оголошувала про свій розпуск. Звісно, цей союз заледве нараховує 226 депутатів і можливо зараз не зможе продемонструвати результативні голосування, але й про її остаточний розпад поки не йдеться. Сама ж Рада представляє собою строкате полотно із різнобічних фракцій та депутатських груп, тому президенту Зеленському доведеться вирішувати головне питання: що робити із таким парламентом?

      Верховна Рада
      Які будуть дії Зеленського щодо парламенту?

      Читайте також: Зеленський кинув виклик Путіну, – німецький євродепутат

      Достроковий розпуск Верховної Ради

      У команді Зе розуміють ризики гострого протистояння із нинішньою Радою, а також мають спокусу провести дострокові парламентські вибори, аби швидко отримати велику фракцію та сформувати більшість під себе. Адже 73% підтримки незабаром розтануть, бо українці схильні дуже швидко втрачати довіру до влади. Але, як не парадоксально, дострокові вибори на руку й Порошенку, який має шанс саме зараз конвертувати свої майже 25% у другому турі в парламентську фракцію. До осені цю підтримку Петро Олексійович навряд втримає.

      Але, як заявив радник Зеленського – Дмитро Разумков в одному з телеефірів – варіант розпуску вони звісно розглядають, але усвідомлюють ризики нестабільності від проведення дострокових виборів. Крім того, політтехнолог підкреслив, що Зеленському необхідно швидко втілювати власні обіцянки, а не займатися новими виборами.

      Іншою серйозною перепоною для розпуску парламенту для Зе-команди також є стаття 90 Конституції, яка говорить, що повноваження ВР не можуть бути достроково припинені президентом в останні шість місяців строку її повноважень. Імовірно цей термін сплине в ті самі дні, коли Зеленський вступить в свої права президента.

      "Праведна війна" із Радою

      Для підтримки іміджу "нового обличчя" та людини, яка уособлює зміни, Зеленський цілком може обрати стратегію протиставлення себе старому парламенту. Наприклад, він вноситиме популярні законопроекти про "народовладдя" (референдуми), імпічмент голови держави, зняття недоторканності з президента та депутатів, чи навіть зниження тарифів через зміну формули ціноутворення, а "погана" Рада їх не підтримуватиме. Або Зеленський може назнімати безліч гнівних креативних відеороликів та звинувачувати у всіх смертних та політичних гріхах "старих" політиків, що окопалися під куполом ВР.

      Читайте також: У Зеленського розповіли, як будуть боротися з корупцією в Україні

      В опозиції до нового президента може опинитися й діюча коаліція за умови, якщо продовжить своє існування. Мотивацією пролонгувати союз БПП та "Народного фронту" може бути бажання збереження існуючого статусу-кво ще на півроку до кінця терміну повноважень Ради – це означатиме консервацію діючого Кабміну, збереження крісла за генпрокурором Юрієм Луценком та максимальне відтермінування нових призначень з команди Зеленського. Таким чином, із опозиції до президента та риторикою про захист попереднього курсу команді Порошенка значно легше буде входити у парламентську кампанію.

      Порошенко та Яценюк
      Чи об'єднаються "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт"?

      Співпраця чи коаліція?

      Але перша ж погоджувальна рада парламенту після виборів засвідчила цікаву тенденцію: окремі фракції та політичні лідери вже заявили про готовність ефективно працювати із новою владою. Так, Юлія Тимошенко сказала, що новому президенту треба підставити плече. А поза парламентом львівський мер Андрій Садовий підтвердив готовність фракції "Самопоміч" голосувати за конструктивні законопроекти Зеленського. Про візити до ізраїльського офісу Ігоря Коломойського та ймовірні перемовини представників групи партії "Відродження" йшлося в новому розслідуванні програми "Схеми". До речі, разом ці три парламентські утворення мають майже 70 голосів. Сюди сміливо можна додати ще шість депутатів від партійного проекту Коломойського "УКРОП".

      Очевидно, що протягнути руку Зеленському можуть й лідери "Народного фронту" Арсен Аваков та Арсеній Яценюк. А це ще 80 мандатів...

      Детальніше про це читайте у блозі Констянтина Шкабари: Золота акція Гройсмана та "Народного фронту": або хто "у шоколаді" після виборів

      Тож не відкидаємо й варіанту конструктивного співробітництва ВР та нового президента. Коли 226 голосів шукатимуть ситуативно під кожний окремий законопроект чи призначення. Можливо й формування нової коаліції, яку можна позиціонувати як об’єднання та зшивання України, про що полюбляє говорити Зеленський.

      Зараз м’яч на полі саме новобраного президента: як в нього складуться стосунки з Радою великою мірою залежить саме від його перших рішень.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: офіційні результати

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      Що обіцяє команда Зеленського зробити в оборонному секторі України
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      Автор: Костянтин Шкабара
      Теги: Президентські вибори 2019 Публікації Новини України Володимир Зеленський Новини політики Петро Порошенко Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Народний фронт Самопоміч Блок Петра Порошенка УКРОП Андрій Садовий Юлія Тимошенко - новини Арсеній Яценюк Арсен Аваков
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