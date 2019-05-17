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      Зеленський вже не зможе розпустити Раду: юридичні підстави

      5989 Читать новость на русском
      Після розпуску коаліції розпустити Раду неможливо
      Після розпуску коаліції розпустити Раду неможливо / Інформатор

      Новообраний український президент Володимир Зеленський вже не зможе розпустити Верховну Раду. Все – через рішення фракції "Народного фронту" вийти з парламентської коаліції.

      Вже 20 травня Зеленський має офіційно вступити на пост глави держави, а достроково розпустити Раду можна до 27 травня. Проте зробити це майбутньому українському лідеру не вдасться.

      Читайте також: "Самопоміч" не планує брати участь у формуванні нової коаліції, – Сироїд

      Нардепи від "Народного фронту" оголосити про вихід із коаліції. Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив її розпуск.

      Коаліція депутатських фракцій була заснована 27 листопада 2014 року. Тоді до неї увійшли фракції Блоку Петра Порошенка, "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Народного фронту", "Батьківщини". В її складі було 302 депутати. Пізніше "Самопоміч", Радикальна партія і "Батьківщина" заявили про вихід із коаліції.

      Тепер депутати матимуть 30 днів, щоб створити нову коаліцію. Протягом цього періоду розпустити Верховну Раду – неможливо. Після цього – вже теж.

       

      Раніше кандидат юридичних наук, адвокат Василь Мірошниченко у коментарі 24 каналу припускав, що проти ймовірного розпуску українського парламенту найбільше пручатимуться саме депутати від "Народного фронту".

      Категорично проти дострокових виборів і буде пручатися до останнього "Народний фронт". Вони не проходять ніяк (на наступних парламентських виборах – 24 канал), і їх ніхто не збирається брати з собою на хвіст,
      – зазначав експерт.

      які партії проходять у Раду
      Які партії мають шанси пройти у Раду в жовтні: інфографіка

      До речі, після оголошення про розпад коаліції прем’єр-міністр України Володимир Гройсман із трибуни Ради заявив, що тепер Кабмін теж працюватиме до наступних парламентських виборів.

      Зазначимо, що вони мають відбутися 27 жовтня.

      розпуск Ради
      За яких обставин в Україні є можливим розпуск парламенту: інфографіка

      blog_ava
      "Народний фронт" вийшов з коаліції в Раді: коаліція припинила існування
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Коаліція Народний фронт Володимир Зеленський
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