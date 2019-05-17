Зеленський вже не зможе розпустити Раду: юридичні підстави

Новообраний український президент Володимир Зеленський вже не зможе розпустити Верховну Раду. Все – через рішення фракції "Народного фронту" вийти з парламентської коаліції.

Вже 20 травня Зеленський має офіційно вступити на пост глави держави, а достроково розпустити Раду можна до 27 травня. Проте зробити це майбутньому українському лідеру не вдасться.

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Нардепи від "Народного фронту" оголосити про вихід із коаліції. Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив її розпуск.

Коаліція депутатських фракцій була заснована 27 листопада 2014 року. Тоді до неї увійшли фракції Блоку Петра Порошенка, "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Народного фронту", "Батьківщини". В її складі було 302 депутати. Пізніше "Самопоміч", Радикальна партія і "Батьківщина" заявили про вихід із коаліції.

Тепер депутати матимуть 30 днів, щоб створити нову коаліцію. Протягом цього періоду розпустити Верховну Раду – неможливо. Після цього – вже теж.

Раніше кандидат юридичних наук, адвокат Василь Мірошниченко у коментарі 24 каналу припускав, що проти ймовірного розпуску українського парламенту найбільше пручатимуться саме депутати від "Народного фронту".

Категорично проти дострокових виборів і буде пручатися до останнього "Народний фронт". Вони не проходять ніяк (на наступних парламентських виборах – 24 канал), і їх ніхто не збирається брати з собою на хвіст,

– зазначав експерт.



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До речі, після оголошення про розпад коаліції прем’єр-міністр України Володимир Гройсман із трибуни Ради заявив, що тепер Кабмін теж працюватиме до наступних парламентських виборів.

Український Парламент і Уряд будуть працювати до наступних парламентських виборів. Я закликаю – давайте разом сформуємо загальний порядок денний, який буде нас об’єднувати. Настав час дати можливість конкуренції на політичній арені. pic.twitter.com/opoQw7tfrR — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 17 мая 2019 г.

Зазначимо, що вони мають відбутися 27 жовтня.



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