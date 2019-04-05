Зеленський є виключно сценарним політиком, – експерт

Володимиру Зеленському більш вигідно не говорити про реальні проблеми, а показувати веселе шоу викликів. Однак його сценарний вид політики, якщо це так можна назвати, стане небезпекою для нього як ймовірного лідера. Такого політика легше буде спрогнозувати і "вибити" з гри. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Микола Давидюк.

За його словами, Зеленський намагається вивести Порошенка виключно на свою територію шоу.

Читайте також: Зеленський – Порошенко: усі відео викликів кандидатів

"Але Порошенко, скажімо так, витримав удар. Більше того, сьогодні він вже навіть пішов в атаку. Коли він почав тролити Зеленського, чому він злякався приходити на Олімпійський, мовляв, давай все-таки, збирайся", – зазначив Давидюк.

Плюс Зеленський почав допускати помилки. І з документом, виявляється, що це вже сценарій. Другий раз він "вибився", коли з Тимошенко зняв ролик. Тобто ролики вже починають бути схожими один на одний. Динамічний темп – так, але вони стають бути порожніми. А Зеленський – це виключно сценарний політик. Якщо можна його називати політиком. Або актор, який грає політика. Тому що він діє тільки за сценарієм. І кожного разу, коли він випадає із сценарію, він не знає, що робити. І це вже підтверджується не один раз. В цьому, до речі, небезпека такого лідера,

– підкреслив політичний експерт.

Він пояснив, що Зеленський буде дуже прогнозованим і його легко буде "вибивати".