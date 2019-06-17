Зеленський: Європа не буде в безпеці, поки Росія вдає, що міжнародних норм не існує

Президент України Володимир Зеленський та Президент Франції Емануель Макрон провели зустріч у Парижі, за результатами якої дали спільну прес-конференцію. Під час неї мовилося і про відносини з Росією та економічні санкції проти неї.

На брифінгу після зустрічі президенти Зеленський та Макрон висловилися з приводу підсумків переговорів. Зокрема, Володимир Зеленський зазначив: "Планів дуже багато, але часу про всі говорити немає. Тому – про головне".

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Український глава держави наголосив, що новий рівень партнерства України і Франції буде одним із ключових напрямків його зовнішньої політики. Але головним напрямком буде повернення миру в Україну.

Це мій пріоритет, моя людська позиція і моя позиція як президента. Європа не може почуватися в безпеці, поки Росія вдає, що міжнародних норм не існує. А єдиний ключ до миру в Україні – дипломатичний і санкційний тиск на Росію,

– наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський окремо зазначив, що "Росія не виконала нічого з того, що повинна була виконати". Тому, на думку президента України, не можна говорити про зняття з РФ санкцій.



Володимир Зеленський та Емануель Макрон на зустрічі 17 червня / Getty Images

Далі президент України попросив Францію і "Велику сімку" сприяти у цьому питанні і висловив вдячність за тверду позицію Франції щодо засудження дій Росії в Азовському морі та Керченській протоці.

Готовий підтримати вас, пане президенте, у цих намірах, а також у діалозі з Росією. Коли момент настане, Франція буде готовою провести засідання у нормандському форматі. Але до цього часу нам слід мати певні жести, певні кроки, щоб було підтверджено наміри виконувати ці (мінські – 24 канал) зобов’язання,

– відповів Макрон.

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