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      Зеленський з дружиною Оленою вшанували загиблих захисників України: фото

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      Президент Зеленський вшанував загиблих захисників України
      Президент Зеленський вшанував загиблих захисників України / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою вранці 14 жовтня хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих українських захисників у Києві.

      Глава держави з першою леді прийшли до Стіни з іменами загиблих за єдність України військових і правоохоронців, що біля Михайлівського Золотоверхого монастиря, пише пресслужба президента.

      До теми: День Захисника України: як українських воїнів вітають політики

      Вони також поклали квіти та запалили лампадки біля меморіалу.


      Володомир та Олена Зеленські вшанували загиблих українських захисників 


      Президентське подружжя біля Стіни пам'яті у Києві

      До слова, сьогодні Зеленський вирушить на Донеччину з робочою поїздкою. Там він планує відвідати штаб Операції об'єднаних сил та зустрітися з українськими бійцями, що захищають країну у війні проти РФ та її окупаційних військ.

      Напередодні глава держави звернувся до українців з нагоди святкувань 14 жовтня. Він закликав правоохоронців та учасників акцій у День захисника діяти у рамках закону, громадського порядку та не піддаватися на провокації.

      Що відомо про День захисника України?В Україні 14 жовтня відзначають День захисника України. В цей день також відзначають ще два свята - День козацтва і свято Покрову Пресвятої Богородиці.

      Святкування Дня захисника України почалося в 2014 році після підписання п'ятим Президентом Петром Порошенко відповідного указу. У 2015 році цей день став неробочим і Офіційним державним святом.

      У Києві та інших українських містах 14 жовтня заплановані патріотичні заходи, марші, святкові концерти.

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      Теги: Новини України Новини політики День захисника України Новини Києва Володимир Зеленський Олена Зеленська
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