Зеленський з командою кумедно та зворушливо привітали українців з Днем Прапора: відео
Зірки "Кварталу 95" Володимир Зеленський, Євген Кошовий, Степан Казанін та Юрій Корявченков привітали українців з Днем Державного Прапора. Відповідне відео опубліковане в Instagram-акаунті Зеленського.
Відеопривітання коміки записали з аеропорту Відня. Гумористам довелося імпровізувати з прапором – замість звичайного жовто-блакитного стяга вони знайшли блакитний рюкзак і жовту подушку.
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"Зі святом, моя рідна Україно, з Днем Прапора", – написав Зеленський у коментарі до публікації.
"Дуже круто, коли у тебе є країна і коли ти нею пишаєшся", – зазначив на відео лідер "Кварталу 95".
Нагадаємо, 28 червня Володимир Зеленський своїм відеозаписом привітав українців з Днем Конституції. У привітанні комік звернувся і до, ймовірно, лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, підколовши музиканта.