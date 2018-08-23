Зеленський з командою кумедно та зворушливо привітали українців з Днем Прапора: відео

Зірки "Кварталу 95" Володимир Зеленський, Євген Кошовий, Степан Казанін та Юрій Корявченков привітали українців з Днем Державного Прапора. Відповідне відео опубліковане в Instagram-акаунті Зеленського.

Відеопривітання коміки записали з аеропорту Відня. Гумористам довелося імпровізувати з прапором – замість звичайного жовто-блакитного стяга вони знайшли блакитний рюкзак і жовту подушку.

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"Зі святом, моя рідна Україно, з Днем Прапора", – написав Зеленський у коментарі до публікації.

"Дуже круто, коли у тебе є країна і коли ти нею пишаєшся", – зазначив на відео лідер "Кварталу 95".

Нагадаємо, 28 червня Володимир Зеленський своїм відеозаписом привітав українців з Днем Конституції. У привітанні комік звернувся і до, ймовірно, лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, підколовши музиканта.