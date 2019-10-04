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      Зеленський з Лукашенком провели першу зустріч: про що говорили

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      Зустріч Лукашенка та Зеленського
      Зустріч Лукашенка та Зеленського / president.gov.ua

      Пріоритетами в торгово-економічному співробітництві України і Білорусі є паливно-енергетичний, аграрно-промисловий комплекси, а також інфраструктурні проєкти, заявив Президент України Володимир Зеленський. А Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна готова вести переговори про збільшення поставок нафтопродуктів на підприємства України.

      "Пріоритетом наших торгово-економічних відносин є в першу чергу співпраця в паливно-енергетичному комплексі, інфраструктурні та транспортні проєкти, промисловість і виробнича кооперація, а також взаємодія в аграрно-промисловому комплексі", – сказав Зеленський, виступаючи в Житомирі на Форумі регіонів України і Білорусі.

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      Крім того, президент відзначив потенціал для взаємної модернізації підприємств, спільного виходу на ринки інших країн.

      Я запрошую білоруських інвесторів до активної співпраці і хочу, щоб історія взаємин між Україною і Білоруссю була історією успіху і прогресу,
      – додав Зеленський.

      Поставки нафтопродуктів на підприємства України

      У свою чергу Лукашенко сказав, що Білорусь готова вести переговори про збільшення поставок нафтопродуктів на підприємства України.

      "Загальна історія і сусідство визначили пріоритети, в тому числі в економічній сфері. Це в першу чергу паливно-енергетичний, агропромисловий комплекс, промислова кооперація і транспортно-логістична сфера. Ми готові вести переговори про збільшення поставок нафтопродуктів для ваших підприємств. Вважаю, що надалі необхідно підтримувати проєкти в цій галузі", – сказав Лукашенко.

      Альтернативні шляхи поставок енергоресурсів

      Він також повідомив, що Білорусь та Україна обговорюють альтернативні шляхи поставок енергоресурсів.

      Я не хочу приховувати, але не дуже й розкриватиму зміст наших переговорів у вузькому складі. Але ми не приховуємо, що сьогодні опрацьовуємо і альтернативні шляхи поставок вуглеводневої сировини зі світових ринків,
      – сказав Лукашенко.

      Він зазначив, що це не спрямовано проти інших країн, а є безпекою Білорусі та України.

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      Співпраця у сфері електроенергії

      Президент Білорусі також наголосив, що запуск в Україні нового оптового ринку електричної енергії створює передумови для тіснішої співпраці держав у сфері електроенергії.

      "Ми вже уклали низку комерційних контрактів на її (електроенергії) постачання в Україну. А з запуском Білоруської АЕС (БелАЕС) у 2020 році нам буде дуже цікавий досвід роботи української атомної енергетики", – сказав Лукашенко.

      Ракетобудування

      Лукашенко запропонував Зеленському співробітництво в ракетобудуванні.

      Ми дуже багато зараз працюємо над розвитком галузі ракетобудування в Білорусі. У нас не було такого виробництва, а у вас воно є. Ми дуже зацікавлені, щоб ви нам у цьому допомогли,
      – сказав білоруський лідер.

      "Якщо ви допоможете, ми свій проект реалізуємо, вже спільний, за півтора-два роки. Якщо ні, то 4-5 років. І грошей менше треба буде", – додав Лукашенко.

      Що таке Форум регіонів Білорусі та України? Це вже другий такий форум, який триватиме протягом 3-4 жовтня 2019 року в Житомирі. Перший Форум регіонів України та Білорусі відбувся минулого року в Гомелі за участю президентів Олександра Лукашенка та Петра Порошенка. Крім них, участь у форумі взяла понад тисяча представників бізнесу та органів влади обох країн. Підприємці мали можливість представити колегам на форумі власну продукцію.

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      Теги: Новини політики Новини України Олександр Лукашенко Володимир Зеленський Новини Білорусі Енергетика
      Джерело: 24 канал
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