Зеленський з Лукашенком провели першу зустріч: про що говорили

Пріоритетами в торгово-економічному співробітництві України і Білорусі є паливно-енергетичний, аграрно-промисловий комплекси, а також інфраструктурні проєкти, заявив Президент України Володимир Зеленський. А Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна готова вести переговори про збільшення поставок нафтопродуктів на підприємства України.

"Пріоритетом наших торгово-економічних відносин є в першу чергу співпраця в паливно-енергетичному комплексі, інфраструктурні та транспортні проєкти, промисловість і виробнича кооперація, а також взаємодія в аграрно-промисловому комплексі", – сказав Зеленський, виступаючи в Житомирі на Форумі регіонів України і Білорусі.

Читайте також: Контракти на понад півмільярда доларів: Україна і Білорусь підписали важливі торговельні угоди

Крім того, президент відзначив потенціал для взаємної модернізації підприємств, спільного виходу на ринки інших країн.

Я запрошую білоруських інвесторів до активної співпраці і хочу, щоб історія взаємин між Україною і Білоруссю була історією успіху і прогресу,

– додав Зеленський.

Поставки нафтопродуктів на підприємства України

У свою чергу Лукашенко сказав, що Білорусь готова вести переговори про збільшення поставок нафтопродуктів на підприємства України.

"Загальна історія і сусідство визначили пріоритети, в тому числі в економічній сфері. Це в першу чергу паливно-енергетичний, агропромисловий комплекс, промислова кооперація і транспортно-логістична сфера. Ми готові вести переговори про збільшення поставок нафтопродуктів для ваших підприємств. Вважаю, що надалі необхідно підтримувати проєкти в цій галузі", – сказав Лукашенко.

Альтернативні шляхи поставок енергоресурсів

Він також повідомив, що Білорусь та Україна обговорюють альтернативні шляхи поставок енергоресурсів.

Я не хочу приховувати, але не дуже й розкриватиму зміст наших переговорів у вузькому складі. Але ми не приховуємо, що сьогодні опрацьовуємо і альтернативні шляхи поставок вуглеводневої сировини зі світових ринків,

– сказав Лукашенко.

Він зазначив, що це не спрямовано проти інших країн, а є безпекою Білорусі та України.

Читайте також: Лукашенко про Крим: Це територія Росії, Україна його не поверне

Співпраця у сфері електроенергії

Президент Білорусі також наголосив, що запуск в Україні нового оптового ринку електричної енергії створює передумови для тіснішої співпраці держав у сфері електроенергії.

"Ми вже уклали низку комерційних контрактів на її (електроенергії) постачання в Україну. А з запуском Білоруської АЕС (БелАЕС) у 2020 році нам буде дуже цікавий досвід роботи української атомної енергетики", – сказав Лукашенко.

Ракетобудування

Лукашенко запропонував Зеленському співробітництво в ракетобудуванні.

Ми дуже багато зараз працюємо над розвитком галузі ракетобудування в Білорусі. У нас не було такого виробництва, а у вас воно є. Ми дуже зацікавлені, щоб ви нам у цьому допомогли,

– сказав білоруський лідер.

"Якщо ви допоможете, ми свій проект реалізуємо, вже спільний, за півтора-два роки. Якщо ні, то 4-5 років. І грошей менше треба буде", – додав Лукашенко.

Що таке Форум регіонів Білорусі та України? Це вже другий такий форум, який триватиме протягом 3-4 жовтня 2019 року в Житомирі. Перший Форум регіонів України та Білорусі відбувся минулого року в Гомелі за участю президентів Олександра Лукашенка та Петра Порошенка. Крім них, участь у форумі взяла понад тисяча представників бізнесу та органів влади обох країн. Підприємці мали можливість представити колегам на форумі власну продукцію.