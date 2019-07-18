Зеленський записав відео до іноземних бізнесменів англійською мовою
Президент Володимир Зеленський записав англійською мовою звернення до іноземних бізнесменів та закликав їх інвестувати в Україні.
"Ми доведемо вам, що є країною з потужним інвестиційним потенціалом, яка готова змінюватись та розвиватись разом із вами", – додав президент.
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"Я звертаюся до іноземних бізнесменів, які шукають нові майданчики для інвестицій. Розумію – стара влада зробила все, щоб Україна виглядала інвестиційно непривабливою. Бізнесу ставили палки в колеса, його взагалі могли відібрати. Наразі все буде інакше. Я особисто це гарантую", наголосив він.
Зеленський запросив інвесторів з усіх куточків світу, аби вони приєдналися якомога швидше до цієї можливості (стали інвесторами в Україні – 24 канал) та отримали неймовірний прибуток від своїх інвестицій.
Зазначимо, 22 червня відбулася перша відкрита зустріч президента Володимира Зеленського із менеджерами провідних бізнес-спільнот.
Що Зеленський пообіцяв бізнесменам?
• Президент оголосив про намір боротися із тіньовою економікою та пообіцяв знищити корупцію, рейдерство і втручання держави у бізнес.
• Анонсував і реформу податкової. "А так за 3-4 роки й у світовому рейтингу легкості ведення бізнесу Україна легко підніметься до топ-10", – сказав Зеленський.
• Пообіцяв, що Україна ліквідує схему "Роттердам+", а за 5 років підключиться до електромереж Євросоюзу. Також невдовзі мають представити програми перезапуску СБУ, Антимонопольного комітету тощо.
• Зеленський заявив, що Україна виконуватиме вимоги МВФ, запустить велику приватизацію, відкриє ринок землі і відкладе впровадження податку на виведений капітал, проти якого виступав МВФ.
• Також гарант обіцяє амністію великому бізнесу, який вивів капітал за кордон, якщо гроші повернуть в країну і допоможуть відновити Донбас.