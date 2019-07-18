Зеленський записав відео до іноземних бізнесменів англійською мовою

Президент Володимир Зеленський записав англійською мовою звернення до іноземних бізнесменів та закликав їх інвестувати в Україні.

"Ми доведемо вам, що є країною з потужним інвестиційним потенціалом, яка готова змінюватись та розвиватись разом із вами", – додав президент.

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"Я звертаюся до іноземних бізнесменів, які шукають нові майданчики для інвестицій. Розумію – стара влада зробила все, щоб Україна виглядала інвестиційно непривабливою. Бізнесу ставили палки в колеса, його взагалі могли відібрати. Наразі все буде інакше. Я особисто це гарантую", наголосив він.

Зеленський запросив інвесторів з усіх куточків світу, аби вони приєдналися якомога швидше до цієї можливості (стали інвесторами в Україні – 24 канал) та отримали неймовірний прибуток від своїх інвестицій.



Зазначимо, 22 червня відбулася перша відкрита Зазначимо, 22 червня відбулася перша відкрита зустріч президента Володимира Зеленського із менеджерами провідних бізнес-спільнот.