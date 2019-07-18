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      Зеленський записав відео до іноземних бізнесменів англійською мовою

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський записав англійською мовою звернення до іноземних бізнесменів та закликав їх інвестувати в Україні.

      "Ми доведемо вам, що є країною з потужним інвестиційним потенціалом, яка готова змінюватись та розвиватись разом із вами", – додав президент.

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      "Я звертаюся до іноземних бізнесменів, які шукають нові майданчики для інвестицій. Розумію – стара влада зробила все, щоб Україна виглядала інвестиційно непривабливою. Бізнесу ставили палки в колеса, його взагалі могли відібрати. Наразі все буде інакше. Я особисто це гарантую",  наголосив він.

      Зеленський запросив інвесторів з усіх куточків світу, аби вони приєдналися якомога швидше до цієї можливості (стали інвесторами в Україні – 24 канал) та отримали неймовірний прибуток від своїх інвестицій.


      Зазначимо, 22 червня відбулася перша відкрита зустріч президента Володимира Зеленського із менеджерами провідних бізнес-спільнот. 

      Що Зеленський пообіцяв бізнесменам?

      • Президент оголосив про намір боротися із тіньовою економікою та пообіцяв знищити корупцію, рейдерство і втручання держави у бізнес.

      • Анонсував і реформу податкової. "А так за 3-4 роки й у світовому рейтингу легкості ведення бізнесу Україна легко підніметься до топ-10", – сказав Зеленський.

      • Пообіцяв, що Україна ліквідує схему "Роттердам+", а за 5 років підключиться до електромереж Євросоюзу. Також невдовзі мають представити програми перезапуску СБУ, Антимонопольного комітету тощо.

      • Зеленський заявив, що Україна виконуватиме вимоги МВФ, запустить велику приватизацію, відкриє ринок землі і відкладе впровадження податку на виведений капітал, проти якого виступав МВФ.

      • Також гарант обіцяє амністію великому бізнесу, який вивів капітал за кордон, якщо гроші повернуть в країну і допоможуть відновити Донбас.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Бізнес Фінанси
      Джерело: 24 канал
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