Хочемо провести інавгурацію 19 травня, – Зеленський

Новообраний Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками фракцій парламенту наполягатиме, щоб інавгурація відбулася 19 травня.

Саме тема інавгурації буде головною темою зустрічі з головами фракцій, про це Зеленський сказав журналістам під будівлею Верховної Ради, повідомляє кореспондентка 24 каналу.

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Із ними та переможцем президентських виборів голова Верховної Ради Андрій Парубій зустрінеться у суботу, 4 травня. Як зазначив Зеленський, тема інавгурації стане початком для "продовження розмови".

Ми хочемо відверту одну зустріч, щоб ми домовилися хоч про щось. Про щось треба починати говорити,

– сказав Зеленський.

Щодо дати інавгурації, то Зеленський наголосив – "ми будемо пропонувати 19 число, так хочемо".

Зазначимо, конкретна дата проведення інавгурації буде відома після того, як її визначить Верховна Рада своєю постановою 14 травня або сам голова парламенту.

Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



У команді майбутнього гаранта переконані, що інавгурація Зеленського може відбутись 28 або 30 травня, щоб він не зміг розпустити Верховну Раду. Адже тоді до парламентських виборів залишиться менше півроку.



