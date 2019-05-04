Зеленський назвав очікувану дату інавгурації

Новообраний Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками фракцій парламенту наполягатиме, щоб інавгурація відбулася 19 травня.

Саме тема інавгурації буде головною темою зустрічі з головами фракцій, про це Зеленський сказав журналістам під будівлею Верховної Ради, повідомляє кореспондентка 24 каналу.

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Із ними та переможцем президентських виборів голова Верховної Ради Андрій Парубій зустрінеться у суботу, 4 травня. Як зазначив Зеленський, тема інавгурації стане початком для "продовження розмови". Окрім неї, під час зустрічі обговорюватимуть і інші питання.

Ми хочемо відверту одну зустріч, щоб ми домовилися хоч про щось. Про щось треба починати говорити,

– сказав Зеленський.

Щодо дати інавгурації Зеленський наголосив, пропонуватиме 19 травня.

"Це найголовніше питання, ми з нього розпочнемо", – додав він.

Зазначимо, конкретна дата проведення інавгурації буде відома після того, як її визначить Верховна Рада своєю постановою 14 травня або сам голова парламенту.



Водночас у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про проведення урочистого засідання парламенту, присвяченого складенню присяги новообраним президентом України Володимиром Зеленським на 19 травня 2019 року. Документ 3 травня зареєстрував народний депутат Сергій Міщенко.

Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



У команді майбутнього гаранта переконані, що інавгурація Зеленського може відбутись 28 або 30 травня, щоб він не зміг розпустити Верховну Раду. Адже тоді до парламентських виборів залишиться менше півроку.





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