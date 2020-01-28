18:20
28 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Робоча поза Лукашенка. Рецидив Поклонської
      Вєсті Кремля
      12:48, сьогодні
      Вєсті.UA: Зустріч з Богданом за 5 тисяч. Незламний Аваков
      Вєсті.UA
      10:34, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Зеленський запропонував роздати дітям 23 тонни іграшок зі складу митників: фото

      1380 Читать новость на русском
      Президент запропонував роздати іграшки зі складу митників дітям / Фейсбук Володимира Зеленського

      На складі рибного порту на Одещині зберігають 23 тонни дитячих іграшок. Наприкінці 2019 року їх мали б розмитнити, однак віддали державі. Ці іграшки Володимир Зеленський пропонує роздати дітям.

      Свою пропозицію президент України висловив у фейсбуці.

      Читайте також: Ви за контрабанду чи проти: Нефьодов оголосив опитування – фото

      Наприкінці 2019 року до Чорноморського рибного порту надійшов контейнер, заповнений дитячими іграшками та іграми для розвитку. Підприємство, яке мало б розмитнити товар, відмовилося від нього на користь держави. Важать іграшки понад 23 тонни.

      іграшки
      На складі порту Одещини зберігаються 23 тонни іграшок / Фото: фейсбук Зеленського

      Вони не повинні припадати пилом на митних складах чи ще гірше – по-тихому розпродаватися недобросовісним людям,
      – зазначив Зеленський.

      Тому президент звернувся до уряду з проханням провести всі необхідні перевірки, зокрема щодо безпечності іграшок. А тоді передати їх дитячим будинкам, лікарням, соціально незахищеним сім’ям та дітям військових.

      іграшки
      Володимир Зеленський пропонує роздати їх дітям / Фото: фейсбук Зеленського

      Переможець "Голосу країни-1" Іван Ганзера потрапив у ДТП
      сьогодні
      8765
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Діти Новини Одеси Державна митна служба
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Фриланс та "білі" вакансії: як може змінитися закон "Про працю"
      Блоги 112
      сьогодні , 16:00 Інтерв'ю з Брією Блессінг: Я думала, що вже не вийду заміж
      Юлія Девда 1238
      16 січня , 14:11 Електрокаміни та їх типи: від підлогових до настінних
      1325
      27 січня , 09:07 Афіша Києва на тиждень: куди піти 27 січня — 2 лютого
      570
      сьогодні , 15:00 Польша планирует приобрести истребители пятого поколения: почему этот очень беспокоит Россию
      Блоги 1157
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук