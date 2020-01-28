Зеленський запропонував роздати дітям 23 тонни іграшок зі складу митників: фото

На складі рибного порту на Одещині зберігають 23 тонни дитячих іграшок. Наприкінці 2019 року їх мали б розмитнити, однак віддали державі. Ці іграшки Володимир Зеленський пропонує роздати дітям.

Свою пропозицію президент України висловив у фейсбуці.

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Наприкінці 2019 року до Чорноморського рибного порту надійшов контейнер, заповнений дитячими іграшками та іграми для розвитку. Підприємство, яке мало б розмитнити товар, відмовилося від нього на користь держави. Важать іграшки понад 23 тонни.



На складі порту Одещини зберігаються 23 тонни іграшок / Фото: фейсбук Зеленського

Вони не повинні припадати пилом на митних складах чи ще гірше – по-тихому розпродаватися недобросовісним людям,

– зазначив Зеленський.

Тому президент звернувся до уряду з проханням провести всі необхідні перевірки, зокрема щодо безпечності іграшок. А тоді передати їх дитячим будинкам, лікарням, соціально незахищеним сім’ям та дітям військових.



Володимир Зеленський пропонує роздати їх дітям / Фото: фейсбук Зеленського