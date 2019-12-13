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      Зеленський заявив, що квартири "Укрбуду" добудує "Київміськбуд"

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      Квартири "Укрбуду" добудує "Київміськбуд" / ua.112.ua

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблема замороженого будівництва житлових комплексів корпорації "Укрбуд" буде вирішена. Ці об'єкти добудує компанія "Київміськбуд".

      "Ми знаємо це питання, ми хочемо заспокоїти зараз всіх постраждалих інвесторів. Тут усі команди працювали разом, і Офіс Президента, і правоохоронні органи, щоб вирішити це питання", – сказав Зеленський в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

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      На сьогодні, на вечір (12 грудня) це питання вирішене, і вся ця нерухомість буде добудована, і на себе взяв зобов'язання "Київміськбуд",
      – повідомив президент.

      Що відомо про заморожене будівництво "Укрбуду"

      Держкорпорація "Укрбуд" зупинила будівництво 26 житлових комплексів. Через це без житла могли залишитися понад 13 тисяч інвесторів.

      Зокрема, житловий комплекс "Харківський" вже другий рік перебуває у замороженому стані. Один будинок стоїть без тепла, ще 2 – взагалі недобудовані. Житловий комплекс введений в експлуатацію лише на третину, а будівництво зупинилось ще влітку. Через це його неможливо під’єднати до теплових мереж. Такою ж є ситуація ще на 26 об'єктах "Укрбуду".

      В "Укрбуду" немає грошей на рахунках для завершення будівництва. Тож для вирішення проблем забудовника потрібні були додаткові гроші.

      5 грудня інвестори житлових комплексів "Укрбуду" звернулися до Зеленського із закликом вплинути на ситуацію з припиненням будівництва їхніх будинків.

      Зауважимо, що на сьогодні НАБУ розслідує справу проти ексспіввласника "УкрБуду" Максима Микитася. Йому закидають оборудки з квартирами для Міноборони. Про долю своїх інвесторів він говорити не хоче. Каже, що не має жодного стосунку до "УкрБуду".

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Ринок нерухомості Новини нерухомості Новини Києва Новини нерухомості України
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