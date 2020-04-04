Зеленський заявив, що нестачі продуктів в Україні не буде

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі українці забезпечені харчами і жодної нестачі продуктів не буде.

Зеленський додав, що потреби у додаткових обмеженнях експорту немає. Про це він сказав під час традиційної селекторної наради щодо боротьби з поширенням коронавірусу, мовиться на сайті Офісу Президента.

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Також президент заслухав інформацію про стан діяльності та напрямки роботи економічних секторів, особливо важливих для країни під час епідемії COVID-19.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за дорученням глави держави уряд напрацьовує програми підтримки різних категорій соціально незахищених верств населення на час карантину та представить перші результати вже найближчими днями.

Держава має опікуватися найбіднішими. Це – наш прямий обов'язок. Це безробітні, літні, самотні мами, діти без батьків. Кожного дня, поки ми рахуємо, хтось у країні очікує на допомогу. До того ж ми маємо внести ці зміни в бюджет. Тому я прошу вас не зважати на вихідні та якомога швидше розробити ці програми,

– заявив Зеленський.

На прохання президента уряд провів переговори з власниками та керівниками заправних станцій щодо необґрунтованого підвищення цін на пальне, й уже найближчими днями ціни знижуватимуться. Також було перевірено підвищення цін на деякі продовольчі товари.

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Крім того, порушили питання напрацювання покрокового алгоритму переорієнтації та запуску українського виробництва багаторазових захисних костюмів. Для цього обговорили виробничі потужності, можливості закупівлі сировини, сертифікації українських компаній та співпраці з іноземними виробниками в Україні.

Коронавірус в Україні: головне

Станом на 4 квітня в Україні підтвердили 1096 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей померли, 23 – одужали.

12 березня уряд запровадив карантин в Україні. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом карантин продовжили до 24 квітня.

За порушення правил карантину під час поширення COVID-19 в Україні передбачені штрафи від 17 до 51 тисячі гривень або ж до 3 років позбавлення волі на строк.

Не працюють торгові центри, кафе та ресторани, словом, все, окрім аптек, продуктових магазинів та АЗС.



Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу