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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Зеленський заявив, що Україна повинна почати платити пенсії жителям окупованого Донбасу

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      Зеленський виступив за виплати пенсій жителям окупованого Донбасу
      Зеленський виступив за виплати пенсій жителям окупованого Донбасу / Getty Images

      Україна має почати серйозну інформаційну війну на окупованих територіях Донбасу, у якій повинна стати переможницею. Для цього треба достукатися до кожного, хто живе на тимчасово окупованих територіях.

      "Ми повинні пояснити людям, що ми всі – українці. Не просто простягати їм руку, не просто обіцяти, а відновити ці відносини, почати платити пенсії людям, які живуть там. Вони – такі ж українці", – заявив кандидат у президенти Володимир Зеленський в ефірі телеканалу "Україна", не уточнивши, як саме він планує відновити пенсійні виплати.

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      Він переконаний, що жителям окупованих територій треба говорити: "Друзі, вам просто запудрили мозок. Це все інформаційна війна. Ми на вас чекаємо, ми вас любимо. Ми всіх переможемо. Невдовзі ми про все домовимося. Стрілянина завершиться. Ви повернетесь до складу України".

      Раніше у штабі Зеленського заявили, що боротися з Росією, яка розв'язала війну на Донбасі, кандидат у президенти планує за допомогою санкцій Заходу.

      Зеленський з Порошенком пройшли до другого туру виборів: що далі? Центральна виборча комісія 7 квітня завершила опрацьовувати всі протоколи після першого туру вибрів президента. Жоден з кандидатів у президенти не набрав більшості голосів виборців (50% +1 голос) у першому турі. Тож 21 квітня відбудеться другий тур виборів президента, де українці обиратимуть між Зеленським та чинним президентом Петром Порошенком. Голосування відбудеться традиційно в неділю з 8:00 до 20:00. Не забудьте взяти із собою паспорт, а ще заздалегідь змінити місце голосування, якщо плануєте здійснювати своє волевиявлення не за пропискою.

      обіцянки Зеленського

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Війна на Донбасі Пенсія
      Джерело: 24 канал
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