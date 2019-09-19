Зеленський заявив, що землю в Україні купуватимуть і продаватимуть лише українці

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з українськими аграріями. У ході неї він наголосив, що українська земля належить українцям. Відтак продавати чи купувати її після запровадження ринку землі зможуть лише українці та українські компанії.

Водночас спекуляції про китайців, арабів чи інопланетян, які вагонами вивезуть українську землю – це маячня, заявив Володимир Зеленський.

Земля – це власність громадян. але у них нарешті повинне з'явитися не гібридне, а повноцінне право власності на свою рідну землю. Повноцінне – це право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю землею,

– заявив президент.

В іншому випадку, підкреслив гарант, це звичайний "совок", коли громадяни нібито отримали свої квартири, але не могли їх легально продавати.

"Це не правильно, адже в результаті з'явилися незаконні сірі схеми та махінації. Те ж саме зараз відбувається у нас з землею. У законі про мораторій 2001 року було зазначено, що депутати мають розробити прозорий механізм продажу землі. Минуло 18 років, і де?" – зазначив Володимир Зеленський.

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