Зеленський зробив важливий заклик до прихильників через Сенцова: відео

Український комік та шоумен, керівник "Студії "Квартал 95" Володимир Зеленський підписав петицію на сайті Білого дому на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують у російській колонії в Лабитнангі.

Про це відомий артист розповів у своєму Instagram.

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9 серпня на сайті петицій до Адміністрації президента США розмістили петицію із закликом до порятунку українського політв'язня Олега Сенцова.

Станом на 5 вересня, петицію Save Oleg Sentsov вже підписали 75 тисяч людей, однак для того, щоб Вашингтон її розглянув, необхідно ще 25 тисяч підписів. Їх необхідно зібрати до 8 вересня.

Так, засновник "95 Кварталу" закликав усіх приєднатись до підписання, аби ця петиція спонукала США сильніше тиснути на Кремль у питанні звільнення 64 українських політв'язнів.

У тюрмах мають сидіти бандити, які забирають чужі життя, чужу свободу. Свободу Олегу Сенцову. Я підписав петицію на сайті Білого дому. Зроби й ти, будь ласка, те ж саме,

– закликав Зеленський.

Зазначимо, для підписання петиції необхідно зайти за посиланням Save Oleg Sentsov ввести своє ім'я, прізвище та електронну адресу. І підтвердити свій підпис у листі, який прийде у відповідь від сайту петицій. Процес займає менше хвилини.

Нагадаємо, голодування Олега Сенцова триває 115 день. Він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів. І припиняти свій протест режисер наміру не має. Він сильно схуд і втратив здоров'я. З кожним днем часу на порятунок Олега Сенцова стає все менше.