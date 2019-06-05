Зеленський зустрінеться з українськими олігархами: говоритимуть про Донбас
Президент України Володимир Зеленський планує провести зустріч з українськими представниками великого бізнесу, аби обговорити інвестиції у Донбас. Перемовини гаранта та олігархів відбудуться у червні, але точна дата поки є невідомою.
Як наголосив Зеленський у ефірі телеканалу "1+1", Донбас обов’язково повернеться, і хтось його розбудовую повинен займатися.
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З великим бізнесом ми збираємося зустрітися в червні. Будемо говорити про розбудову Донбасу. У нас є план, ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати в Донбас, інвестувати в інфраструктуру Донбасу,
– підкреслив президент.
Водночас він додав, що з "представниками великого бізнесу" зустрічається по черзі.
"Можемо їх називати олігархами. Зустрічався з Пінчуком. Зустрічався з… їх є не так багато, хтось іще приїжджав до нас, вже не пам’ятаю. Деякі політики приїжджали, вони – теж олігархи, але не будемо казати про них", – зауважив Зеленський.
Щодо перемовин з Віктором Пінчуком, за словами українського лідера, вони востаннє зустрічалися, щоб обговорити призначення другого президента Леоніда Кучми представником України у Тристоронній контактній групі.
Вперше з представниками українського великого, малого та середнього бізнесу Зеленський зустрічався, ще не перебуваючи на посаді президента. Скликав чинний гарант таку зустріч на початку травня після оголошення офіційних результатів виборів, згідно з якими він здобув перемогу.
За мого президентства взаємини з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей,
– обіцяв тоді ще майбутній президент.
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Щоправда, на таку ініціативу політика негативно відреагував Ігор Коломойський. За його словами, збирати всіх разом – це утопія, оскільки з потужним бізнесом не спілкуються як з колгоспом.
"Це не колгоспне зібрання. Тобто, якщо ти хочеш з кимось спілкуватися, то спілкуйся сам на сам", – наголошував підприємець.