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      Зеленський зустрівся з делегацією Світового банку та обговорив подальше фінансування і реформи

      28 Читать новость на русском
      Зустріч володимира Зеленського та делегації Світового банку
      Зустріч володимира Зеленського та делегації Світового банку / Прес-служба президента

      Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпассом. Під час зустрічі сторони обговорили заплановані в Україні реформи та подальшу співпрацю.

      Зеленський висловив подяку делегації за підтримку України та розповів про заплановані  кроки на шляху подальшого реформування країни, повідомляє прес-служба глави держави.

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      Ми – інша команда. У нас зовсім немає часу. Наші ключові завдання – не просто боротися з корупцією, а перемогти її,
      – наголосив Зеленський.

      Президент зокрема зазначив, що 5 вересня розпочне свою роботу новостворений Антикорупційний суд та наголосив на важливості ухвалення земельної реформи, розвитку інфраструктури та державно-приватного партнерства.


      Володимир Зеленський зустрівся з президентом Світового Банку Девідом Мелпассом / Фото прес-служба президента

      Серед іншого Володимир Зеленський висловив сподівання на продовження фінансової підтримки з боку Світового банку та технічної допомоги курсу реформ в Україні.

      Також на під час зустрічі глава держави запросив представників Світового банку на інвестиційний форум, який відбудеться у Маріуполі.

      Варто зазначити, що це перший візит пана Девіда Малпасса до України після його обрання на посаду президента World Bank Group 9 квітня 2019 року.

      Що таке Група Світового банку?Організація створена у 1944 році і є однією з найбільших у світі установ, що надають грошову допомогу з метою розвитку. Банк підтримує понад 100 країн світу, що розвиваються, щороку на понад 20 мільярдів доларів США.

      У структурі Групи Світового банку – 5 організацій: Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороння агенція з гарантій інвестицій та Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів.

      Україна є членом усіх зазначених підрозділів. Наразі в Україні Група Світового банку реалізовує 16 проектів на загальну суму у майже 3 мільярди доларів США.

      blog_ava
      Незабаром підрозділи Нацгвардії виведуть з Донбасу
      23 серпня
      1819
      Теги: Новини України Світовий банк Гроші Володимир Зеленський
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