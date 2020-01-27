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      Зеленський зустрівся з Дудою в Освенцимі: про що говорили

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      Зеленський з Дудою зустрівся в Освенцимі 27.01.2020 / president.gov.ua

      Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда зустрілись 27 січня в Освенцимі у межах відзначення 75-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау. Лідери держав обговорили двосторонні відносини.

      Зеленський наголосив, що Україна дозволила пошукові роботи, і польські експерти провели перші розкопки у Львівській області. На черзі – відновлення польською стороною пошкодженої української могили на горі Монастир, повідомили в Офісі Президента України.

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      Нам вдалося знизити градус емоцій навколо спільного трагічного минулого, і сьогодні наші країни з відкритим серцем рухаються вперед, у майбутнє. Віднині у наших відносинах ми акцентуємо увагу на тому, що нас об’єднує,
      – сказав український президент

      Зеленський анонсував, що в 2020 році Україна та Польща планують провести низку спільних заходів. Він сподівається на візит Дуди в Україну.

      Український лідер також подякував Польщі за підтримку територіальної цілісності та суверенітету держави. Зеленський наголосив, що Україні цінує надійну підтримку Дуди і Польщі в питанні європейської та євроатлантичної інтеграції.

      "Ми маємо повне порозуміння та довіру. Віримо, що тільки так і повинно завжди бути між нашими країнами, між Україною та Польщею", – сказав Зеленський.

      Президенти погодили питання подальшої економічної співпраці.

      "Польща – наш четвертий найбільший торговельний партнер. Я впевнений, що польські інвестори належним чином оцінять реформи та покращення бізнес-клімату в Україні. Ми сьогодні домовились і надалі розбудовувати та зміцнювати наше стратегічне, дружнє партнерство", – сказав Зеленський.

      Дуда подякував Зеленському за участь у заходах з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

      Дивіться відео зустрічі Зеленського з Дудою:

      Дивіться відео про День пам'яті жертв Голокосту:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Анджей Дуда Новини Польщі Голокост Історія євреї
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