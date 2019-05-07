02:54
7 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ МЕГАН МАРКЛ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінський цинізм на 9 травня. Абсурдність медіа РФ, які мовчали про Шереметьєво
      Вєсті Кремля
      21:31, 6 травня
      Вєсті.UA: Нове сумне шоу Зеленського. Спіймай Ляшка, якщо зможеш
      Вєсті.UA
      19:06, 6 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ МЕГАН МАРКЛ

      Зеленський зустрівся з головою УГКЦ Святославом Шевчуком: фото

      339
      Голова УГКЦ Святослав Шевчук і Володимир Зеленський
      Голова УГКЦ Святослав Шевчук і Володимир Зеленський / Прес-служба Володимира Зеленського

      Обраний президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком. Захід пройшов 6 травня у резиденції священнослужителя, яка розташовується у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві. Супроводжував Зеленського так званий "адвокат Коломойського" Андрій Богдан.

      За інформацією прес-служби політика, Зеленський подякував Шевчуку та УГКЦ "за духовну підтримку всіх українців у нинішній непростий час". Водночас він відзначив важливість служіння, яке церква здійснює на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму.

      Читайте також: Не даймо нікому висміяти Україну, – глава УГКЦ звернувся до молоді щодо виборів президента

      Загалом під час зустрічі сторони обговорили місію Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій щодо збереження релігійного миру, а також громадську ініціативу для побудови європейської України. Окремо було наголошено на важливості Світового конгресу українців і української діаспори для підтримки України у світі.

      Не залишили Зеленський і Шевчук поза увагою й необхідність належної відповіді на виклики гібридної війни. Також мовилося про проблему масової еміграції молоді з України та роль Церкви у забезпеченні духовної опіки емігрантів і підтримці їхнього зв'язку з Батьківщиною.

      Зустріч обраного президента Зеленського та очільника УГКЦ Святослава

      Крім того, майбутній гарант привітав голову УГКЦ з днем народження, який той святкував 5 травня. Святослав Шевчук, зі свого боку, привітав новообраного президента з перемогою на виборах і запевнив, що УГКЦ є відкритою до співпраці та партнерства.

      На завершення Святослав Шевчук подарував обраному президенту книжку про історію УГКЦ та ікону дванадцяти найбільших церковних свят.

      Це вже не перша зустріч Зеленського з головами релігійних спільнот в Україні. Зокрема, також 6 травня політик провів перемовини з представниками Ради рабинів України: головним рабином Дніпра та Дніпропетровської області Шмуелем Камінецьким (Центральна Україна), головним рабином Харкова та Харківської області Мойше Московичем (Східна Україна), головним рабином Одеси та Півдня України Авраамом Вольфом, головним рабином Житомира та Західної України Шломо Вільгельмом, головним рабином Донбасу Пінхасом Вишецьким та головним рабином Києва Мойше Реувеном Асманом.

      Я провів зустрічі з представниками різних релігій і культур. І сьогодні звертаюся до вас із проханням підтримати нашу ідею розбудови діалогу з мешканцями тимчасово окупованих територій на Сході України та Криму. Ми вважаємо за необхідне не втрачати зв’язок із цими людьми, бо всі вони – українці, наші співгромадяни,
      – підкреслив Володимир Зеленський.

      Також на заході мовилося про боротьбу з антисемітизмом, щоправда, за словами рабинів, ця проблема в Україні є не такою гострою, як в інших країнах світу. Крім того, рабин Пінхас Вишецький наголосив на трьох головних чинниках успіху правління Зеленскього – це правосуддя, чесність і мир.

      "Ніколи не робити того, чого б ти не хотів, щоб зробили тобі. Ось головне правило", – зауважив він.

      Наприкінці зустрічі священнослужителі подарували Зеленському ексклюзивне видання Тори.

      Зеленський провів зустріч з головними рабинами України  

      Раніше Зеленський зустрічався з головою Православної церкви України Епіфанієм і почесним патріархом ПЦУ Філаретом. Також відбулася його розмова з головою Української православної церкви Московського патріархату митрополитом Онуфрієм і муфтіями мусульманських об'єднань в Україні. 

      Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента? Екс-лідер "Кварталу 95" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.

      Крім того, у своїй передвиборчій програмі колишній шоумен, зокрема, пообіцяв зробити Україну країною, де бізнес "можна відкрити за годину, отримати закордонний паспорт – за 15 хвилин, а проголосувати на виборах – за одну секунду". Також в "Україні мрії" Зеленського "лікарі та вчителі отримують реальну зарплату, а корупціонери – реальні терміни", а "бабуся отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунків за комуналку".

      Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".


      Якими є обіцянки Володимира Зеленського

      Що відомо про Володимира Зеленського: дивіться відео

       

      з ким ще нещодавно проводили перемовини зеленський і члени його команди:
      blog_ava
      61-річна Шерон Стоун оголила груди у зйомці для глянцю: фото 18+
      6 травня
      3300
      Теги: Новини України євреї Релігія Святослав Шевчук УГКЦ Президент України Володимир Зеленський Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 6 травня: новий командувач ООС, деталі авіакатастрофи в РФ і пологи Меган Маркл
      6 травня , 22:10 Головні новини 6 травня: новий командувач ООС, деталі авіакатастрофи в РФ і пологи Меган Маркл
      994
      Кто вырвал Беларусь и Лукашенко из медвежьих объятий России?
      6 травня , 22:01 Кто вырвал Беларусь и Лукашенко из медвежьих объятий России?
      Злой Одессит 3679
      Як заняття спортом впливає на роботу мозку
      6 травня , 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
      Олександр Бевза 2032
      Генпрокурор США обманул Конгресс?
      6 травня , 20:30 Генпрокурор США обманул Конгресс?
      Іван Яковина 1215
      Нова газова криза для України: коли, чому та до чого готуватися
      6 травня , 20:01 Нова газова криза для України: коли, чому та до чого готуватися
      Яніна Ткачук 2316
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук