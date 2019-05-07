Зеленський зустрівся з головою УГКЦ Святославом Шевчуком: фото

Обраний президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком. Захід пройшов 6 травня у резиденції священнослужителя, яка розташовується у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві. Супроводжував Зеленського так званий "адвокат Коломойського" Андрій Богдан.

За інформацією прес-служби політика, Зеленський подякував Шевчуку та УГКЦ "за духовну підтримку всіх українців у нинішній непростий час". Водночас він відзначив важливість служіння, яке церква здійснює на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму.

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Загалом під час зустрічі сторони обговорили місію Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій щодо збереження релігійного миру, а також громадську ініціативу для побудови європейської України. Окремо було наголошено на важливості Світового конгресу українців і української діаспори для підтримки України у світі.

Не залишили Зеленський і Шевчук поза увагою й необхідність належної відповіді на виклики гібридної війни. Також мовилося про проблему масової еміграції молоді з України та роль Церкви у забезпеченні духовної опіки емігрантів і підтримці їхнього зв'язку з Батьківщиною.

Зустріч обраного президента Зеленського та очільника УГКЦ Святослава

Крім того, майбутній гарант привітав голову УГКЦ з днем народження, який той святкував 5 травня. Святослав Шевчук, зі свого боку, привітав новообраного президента з перемогою на виборах і запевнив, що УГКЦ є відкритою до співпраці та партнерства.

На завершення Святослав Шевчук подарував обраному президенту книжку про історію УГКЦ та ікону дванадцяти найбільших церковних свят.

Це вже не перша зустріч Зеленського з головами релігійних спільнот в Україні. Зокрема, також 6 травня політик провів перемовини з представниками Ради рабинів України: головним рабином Дніпра та Дніпропетровської області Шмуелем Камінецьким (Центральна Україна), головним рабином Харкова та Харківської області Мойше Московичем (Східна Україна), головним рабином Одеси та Півдня України Авраамом Вольфом, головним рабином Житомира та Західної України Шломо Вільгельмом, головним рабином Донбасу Пінхасом Вишецьким та головним рабином Києва Мойше Реувеном Асманом.

Я провів зустрічі з представниками різних релігій і культур. І сьогодні звертаюся до вас із проханням підтримати нашу ідею розбудови діалогу з мешканцями тимчасово окупованих територій на Сході України та Криму. Ми вважаємо за необхідне не втрачати зв’язок із цими людьми, бо всі вони – українці, наші співгромадяни,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Також на заході мовилося про боротьбу з антисемітизмом, щоправда, за словами рабинів, ця проблема в Україні є не такою гострою, як в інших країнах світу. Крім того, рабин Пінхас Вишецький наголосив на трьох головних чинниках успіху правління Зеленскього – це правосуддя, чесність і мир.

"Ніколи не робити того, чого б ти не хотів, щоб зробили тобі. Ось головне правило", – зауважив він.

Наприкінці зустрічі священнослужителі подарували Зеленському ексклюзивне видання Тори.

Зеленський провів зустріч з головними рабинами України

Раніше Зеленський зустрічався з головою Православної церкви України Епіфанієм і почесним патріархом ПЦУ Філаретом. Також відбулася його розмова з головою Української православної церкви Московського патріархату митрополитом Онуфрієм і муфтіями мусульманських об'єднань в Україні.

Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента? Екс-лідер "Кварталу 95" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



Крім того, у своїй передвиборчій програмі колишній шоумен, зокрема, пообіцяв зробити Україну країною, де бізнес "можна відкрити за годину, отримати закордонний паспорт – за 15 хвилин, а проголосувати на виборах – за одну секунду". Також в "Україні мрії" Зеленського "лікарі та вчителі отримують реальну зарплату, а корупціонери – реальні терміни", а "бабуся отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунків за комуналку".



Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".





Якими є обіцянки Володимира Зеленського

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