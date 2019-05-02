Зеленський зустрівся з мусульманськими духовними лідерами України

Зустріч новообраного українського президента й представників мусульманських об'єднань в Україні відбулася 2 травня у Києві й тривала майже дві години.

Про це у себе на Facebook-сторінці повідомив муфтій Духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов.

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Зазначимо, що напередодні Зеленський зустрівся із головою Православної церкви України Епіфанієм та з почесним патріархом ПЦУ Філаретом, а також з очільником УПЦ МП митрополитом Онуфрієм.

Коли про це стало відомо, Ісмагілов поцікавився у Facebook, чи готовий новообраний президент зустрітися й з представниками мусульманських об'єднань в Україні.

"Менше, ніж за годину після моєї публікації, мені зателефонувала помічниця пана Зеленського й запросила на зустріч, але разом з муфтіями інших Духовних управлінь", – розповів Саїд Ісмагілов.

Хто такий муфтій?Мусульманський вчений-богослов, який тлумачить Коран, дає фетву (рішення) з духовних та юридичних питань, очолює орган духового управління. В кожному мусульманському духовенстві є головний муфтій, який має велику владу й виносить рішення як з державних, так і з релігійних питань.



Наразі в Україні існує 6 муфтіятів, тобто 6 мусульманських організацій, які мають власного муфтія як вченого, чий авторитет вони визнають.

За словами Ісмагілова, спілкувалися, зокрема, про важливість релігійних прав та свобод, активну участь мусульман в захисті єдності та свободи України.



Володимир Зеленський та Саід Ісмагілов

Крім цього, обговорили й проблему порушення прав мусульман на окупованих територіях Криму і Донбасу.

Володимир Зеленський сказав, що прагне єдності України, закликає всіх до примирення й має надію, що релігійні лідери будуть сприяти цьому,

– розповів Ісмагілов.

"Найбільше здивувала швидкість реакції команди пана Зеленського та його відкритість", – наголосив він.



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