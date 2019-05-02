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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Зеленський зустрівся з мусульманськими духовними лідерами України

      147 Читать новость на русском
      Фото із зустрічі
      Фото із зустрічі / Соцмережі

      Зустріч новообраного українського президента й представників мусульманських об'єднань в Україні відбулася 2 травня у Києві й тривала майже дві години.

      Про це у себе на Facebook-сторінці повідомив муфтій Духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов.

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      Зазначимо, що напередодні Зеленський зустрівся із головою Православної церкви України Епіфанієм та з почесним патріархом ПЦУ Філаретом, а також з очільником УПЦ МП митрополитом Онуфрієм.

      Коли про це стало відомо, Ісмагілов поцікавився у Facebook, чи готовий новообраний президент зустрітися й з представниками мусульманських об'єднань в Україні.

      "Менше, ніж за годину після моєї публікації, мені зателефонувала помічниця пана Зеленського й запросила на зустріч, але разом з муфтіями інших Духовних управлінь", – розповів Саїд Ісмагілов.

      Хто такий муфтій?Мусульманський вчений-богослов, який тлумачить Коран, дає фетву (рішення) з духовних та юридичних питань, очолює орган духового управління. В кожному мусульманському духовенстві є головний муфтій, який має велику владу й виносить рішення як з державних, так і з релігійних питань.

      Наразі в Україні існує 6 муфтіятів, тобто 6 мусульманських організацій, які мають власного муфтія як вченого, чий авторитет вони визнають.

      За словами Ісмагілова, спілкувалися, зокрема, про важливість релігійних прав та свобод, активну участь мусульман в захисті єдності та свободи України.

      Зеленський та Ісмагілов
      Володимир Зеленський та Саід Ісмагілов

      Крім цього, обговорили й проблему порушення прав мусульман на окупованих територіях Криму і Донбасу.

      Володимир Зеленський сказав, що прагне єдності України, закликає всіх до примирення й має надію, що релігійні лідери будуть сприяти цьому,
      – розповів Ісмагілов.

      "Найбільше здивувала швидкість реакції команди пана Зеленського та його відкритість", – наголосив він.


      Політику подарували Коран українською мовою та картину з традиційним орнаментом

      blog_ava
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Релігія
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