Зеленський зустрівся з очільником УПЦ МП Онуфрієм: перші фото

Новообраний президент України Володимир Зеленський 30 квітня 2019 року зустрівся з почесним патріархом Філаретом та митрополитом Епіфанієм, керівником Православної церкви України. А після цього – поїхав спілкуватися із головою Української православної церкви (Московського патріархату) митрополитом Онуфрієм.

"На території митрополичої резиденції у Феофанії відбулася зустріч Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія з новообраним Президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським", – про це повідомив офіційний сайт УПЦ МП.

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Мовиться про те, що Зеленський привітав Онуфрія "зі Світлим Христовим Воскресінням", натомість Онуфрій у відповідь привітав Зеленського "з головним православним святом та з його обранням на посаду Президента Української держави".



Зеленський та митрополит Онуфрій на зустрічі у Феофанії 30 квітня 2019 року

Учасники зустрічі обговорили ситуацію, яка склалася в релігійній сфері України. Інших деталей наразі не повідомляли.



Митрополит Онуфрій демонструє Володимиру Зеленському фігурку пам'ятника Володимиру Великому

Хто такий митрополит Онуфрій? Це український церковний та релігійний діяч. Мирське ім'я – Орест Володимирович Березовський. Керівник Української православної церкви (Московського патріархату). Постійний член Священного синоду РПЦ.



Митрополит Київський і всієї України – за версією РПЦ. Утім, з 15 грудня 2018 року його право на цей титул Константинопольська православна церква (Вселенський патріархат) не визнає.



Відомий неоднозначними висловлюваннями щодо України, зокрема: проросійських бойовиків називав "ополченцями", Україну – "буферною зоною" між Сходом і Заходом. У вересні 2018 року його занесли до бази "Миротворця" як агента впливу РПЦ і противника створення незалежної помісної церкви в Україні

Нагадаємо, перед зустріччю із Онуфрієм Володимир Зеленський зустрівся із митрополитом Епіфанієм, керівником Православної церкви України.

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До слова, 30 квітня ЦВК офіційно оголосила про результати президентських виборів 2019 року в Україні. А Володимир Зеленський, переможець виборів, записав нове відеозвернення до українців. У ньому новообраний президент подякував за підтримку. А також оголосив конкурс на посаду речника президента України.