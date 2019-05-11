Зеленський зустрівся з послом Китаю: про що говорили

Обраний президентом України Володимир Зеленський зустрівся з послом Китаю Ду Веєм. Політики обговорили розвиток співпраці між країнами.

"Говорили про розвиток співпраці та традиційно дружніх відносин між нашими країнами. Для України також важливий досвід Китаю та інвестиції", – написав Зеленський у Twitter.

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Мав зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Ду Веєм. Говорили про розвиток співпраці та традиційно дружніх відносин між нашими країнами. Для України також важливий досвід Китаю та інвестиції. pic.twitter.com/AYOTklICJV — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 11 мая 2019 г.

З ким іще зустрічався Зеленський після президентських виборів?

З главою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард Зеленський обговорив продовження підтримки економіки України.

"МВФ, як і раніше, готовий підтримати Україну і допомогти вирішувати поставлені перед нею завдання", – сказав згодом після цього представник МВФ Джеррі Райс.

На зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд Зеленський пояснив, що хоче не говорити про боротьбу з корупцією, а досягти перемоги над нею. А Фріланд наголосила, що сучасним політикам важливо слухати своїх громадян. Вона зазначила, що Канада й надалі підтримуватиме Україну на міжнародній арені.

З єврокомісаром з питань розширення і політики добросусідства Йоганнесом Ганом у Києві Зеленський говорив про війну на Донбасі, безальтернативність європейського вибору України, перемогу над корупцією, демонополізацію в енергетиці та деолігархізацію. Ган наголосив, що Євросоюз готовий підтримати проведення усіх реформ майбутнім главою держави, які принесуть користь українцям.

З очільником Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком Зеленський обговорив місію Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій щодо збереження релігійного миру, а також громадську ініціативу для побудови європейської України.