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      Зеленський зустрівся з послом Китаю: про що говорили

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      Володимир Зеленський зустрівся з Ду Веєм
      Володимир Зеленський зустрівся з Ду Веєм / Twitter-акаунт Володимира Зеленського

      Обраний президентом України Володимир Зеленський зустрівся з послом Китаю Ду Веєм. Політики обговорили розвиток співпраці між країнами.

      "Говорили про розвиток співпраці та традиційно дружніх відносин між нашими країнами. Для України також важливий досвід Китаю та інвестиції", – написав Зеленський у Twitter.

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      З ким іще зустрічався Зеленський після президентських виборів?

      З главою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард Зеленський обговорив продовження підтримки економіки України.

      "МВФ, як і раніше, готовий підтримати Україну і допомогти вирішувати поставлені перед нею завдання", – сказав згодом після цього представник МВФ Джеррі Райс.

      На зустрічі з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд Зеленський пояснив, що хоче не говорити про боротьбу з корупцією, а досягти перемоги над нею. А Фріланд наголосила, що сучасним політикам важливо слухати своїх громадян. Вона зазначила, що Канада й надалі підтримуватиме Україну на міжнародній арені.

      З єврокомісаром з питань розширення і політики добросусідства Йоганнесом Ганом у Києві Зеленський говорив про війну на Донбасі, безальтернативність європейського вибору України, перемогу над корупцією, демонополізацію в енергетиці та деолігархізацію. Ган наголосив, що Євросоюз готовий підтримати проведення усіх реформ майбутнім главою держави, які принесуть користь українцям.

      З очільником Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком Зеленський обговорив місію Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій щодо збереження релігійного миру, а також громадську ініціативу для побудови європейської України.

      з ким ще мав зустрічі зеленський після виборів:
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      Теги: Новини України Новини політики Інвестиції Володимир Зеленський Президент України Китай
      Джерело: 24 канал
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