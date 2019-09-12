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      Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Нііністьо: головні тези, домовленості, фото, відео

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      Зустріч Володимира Зеленського і Саулі Нііністьо
      Зустріч Володимира Зеленського і Саулі Нііністьо / Офіс Президента

      Під час спільної зустрічі у Києві президенти України та Фінляндії Володими Зеленський та Саулі Нііністьо досягли низки важливих домовленостей. Зокрема, лідери домовилися розвивати економічне співробітництво між двома державами, особливо в інвестиційній сфері. Також обговорювалися питання фінського досвіду у сфері енергозбереження та співпраці у військовій сфері.

      Економічна співпраця України та Фінляндії

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      Володимир Зеленський та Саулі Нііністьо домовилися активізувати українсько-фінську економічну співпрацю, зокрема, в інвестиційній сфері.

      З нашого боку – прозорі правила гри та захист інвесторів, з вашого, сподіваємось, – приріст інвестицій,
      – підкреслив український президент.

      Він також зазначив, що для України дуже цікавим є фінський досвід у сфері енергоефективності, поводження зі сміттям, ефективного використання та відновлення лісів, здійснення земельної реформи.

      "Ще один елемент нашого обговорення стосувався вашої підготовки до земельної реформи. Хотів би вам сказати, що земельні ресурси та ліси – це все те, що працює синхронно", – підкреслив зі свого боку пан Нііністьо.

      Він підкреслив, що обговорив з Володимиром Зеленським сферу лісового господарства – яким чином його підтримувати у сталому режимі, щоб лісові масиви робили великий внесок не тільки в економіку країни, а й у покращення життя суспільства.

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      Крім того, важливим аспектом перемовин було питання розширення співпраці в енергетичній сфері. Наприклад, мовилося про енергозаощадливі технології.

      "Привернув увагу президента Фінляндії до питання "Північного потоку-2". Наголосив, що цей проєкт є загрозою для всієї Європи і його оцінка як виключно комерційного може дорого коштувати нашим європейським партнерам у майбутньому", – розповів Володимир Зеленський.

      Гуманітарні питання

      Володимир Зеленський також відзначив провідну роль Фінляндії у реалізації програми співпраці у сфері освіти, завдяки якій Україна отримує передовий фінський досвід у створенні сучасної системи шкільної освіти.

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      Президент зазначив, що, згідно з дослідженнями ООН, мешканці Фінляндії є найщасливішими людьми на планеті.

      Завдання нашої команди – щоб Україна склала у цьому рейтингу вам конкуренцію,
      – сказав Володимир Зеленський.

      Зі свого боку президент Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо запевнив у продовженні підтримки та солідарності з українським народом. Він також запросив Володимира Зеленського здійснити візит до Фінляндії.

      Крім того, президент України висловив вдячність за підтримку у процесі гуманітарного розмінування на сході України та забезпечення діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

      Зустріч Зеленського і Нііністьо: дивіться фото

      Українсько-фінська співпраця у безпековій сфері

      Під час своєї зустрічі президенти України та Фінляндії домовилися нарощувати військову співпрацю й розвивати діалог між оборонними відомствами. Володимир Зеленський подякував Фінляндії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

      ознайомив пана президента Фінляндії з безпековою ситуацією на Донбасі, ми обмінялися думками щодо подальших кроків для припинення війни. Важливо, що наші партнери дотримуються непохитної позиції про збереження санкційного режиму проти Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України", – підкреслив президент України.

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      Під час зустрічі двох президентів було підписано угоду про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом. За словами Зеленського, це створює нові можливості для співпраці органів безпеки, зокрема, у контексті протидії гібридним загрозам Росії.

      Зі свого боку Саулі Нііністьо наголосив, що Фінляндія завжди підтримувала та високо цінувала принципи суверенітету й територіальної цілісності України. Крім того, Президент Фінляндії відзначив плідну роботу Володимира Зеленського, що спрямована на досягнення миру в Україні.

      Спільний брифінг Зеленського і Нііністьо: дивіться відео

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Фінляндія Президент України Інвестиції Мораторій на продаж землі Реформи Реформа освіти ОБСЄ Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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