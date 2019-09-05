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      Зеленський зустрівся зі "слугами народу" за закритими дверима: фото, відео

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      У бізнес-центрі "Парковий" відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з партією "Слуга народу". Окрім цього, на ній були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, генпрокурор Руслан Рябошапка та міністр фінансів Оксана Маркарова.

      За інформацією кореспондентки 24 каналу зустріч почалася о 18:00 та тривала три години. Журналістам про захід повідомили в останній момент, однак, у приміщення не впускали.

      Важливо: "Слуга народу" хоче змінити регламент роботи Верховної Ради

      За словами депутатів від "Слуги народу", перед зустріччю їх попросили здати телефони. Все почалось з мотиваційної промови Володимира Зеленського, який попросив працювати нардепів так і надалі. 

      Прем'єр Олексій Гончарук виступав після президента та закликав депутатів до співпраці з урядом.


      На зустрічі також був віце-спікер Руслан Стефанчук


      Зустріч пройшла за закритими дверима

      Гончарук та Маркарова першими вийшли з бізнес-центру, однак, з пресою не спілкувались. Депутати від "Слуги народу" також не повідомили, що конкретно обговорювали під час зустрічі, лиш сказали, що піднімали внутрішньо технічні питання, зокрема, що стосується законопроєктів.

      Незабаром будемо працювати над 67 законопроєктами, які вже були подані. Потім вже будемо координувати з іншими народними депутатами і потроху працювати над ними,
      – розповів депутат Євгеній Брагар. 


      Євгеній Брагар

      "Піднімалось питання, що до 15 вересня ми маємо підготувати проєкт бюджету. Кабмін працює вже", – зазначив Михайло Радуцький.


      Михайло Радуцький

      "Ми обговорювали питання та плани на наступний тиждень, адже ми самі собі дали таку рамочку – турборежим Верховної Ради, що означає прийняття 7-10 законопроєктів за день. Окрім цього, дуже багато роботи в комітетах", – пояснив Давид Арахамія.

      арахамія
      Давид Арахамія

      Арахамія також наголосив, що задоволений роботою фракції "Слуга народу" та сказав: "Все було набагато краще, ніж ми очікували. Люди багато працюють".

      "Найголовнішою проблемою нині є те, як таку велику кількість законопроєктів ретельно вичитати і обробити так, щоб "було можна дивитись людям в очі і не казати, що я просто голосував всліпу. Це проблема процедурного характеру. Так, щоб у нас були міжособові проблеми, то зараз такого немає", – додав голова фракції партії "Слуга народу".

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      Теги: Новини України Слуга народу Володимир Зеленський Олексій Гончарук Міністерство фінансів України Оксана Маркарова Верховна Рада Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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