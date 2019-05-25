Зеленський звернув увагу на проблеми алкоголізму і наркоманії
Держава повинна надавати більшу підтримку асоціаціям, що захищають молодь від алкоголізму та наркоманії, заявив Президент України Володимир Зеленський.
Глава держави разом із дружиною Оленою взяли участь у відкритті 11-го спортивно-терапевтичного табору Міжнародної антинаркотичної асоціації. Його влаштували у пансіонаті "Пролісок" на Київщині. Міжнародна антинаркотична асоціація понад 10 років займається профілактикою та реабілітацією нарко- і алкозалежних в Україні, Грузії та Молдові.
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Зеленський наголосив, що політики та держава мають реальними справами підтримувати організації, що допомагають залежним людям повернутися до здорового життя.
Я своїм приїздом хочу засвідчити, що держава має звертати увагу на це питання. Всі, а насамперед – політики, мають підтримувати, приїжджати, цікавитись, які є проблеми, мають показувати, що вони не байдужі до таких асоціацій, до цього питання загалом,
– сказав президент.
Зеленський на відкритті 11-го спортивно-терапевтичного табору Міжнародної антинаркотичної асоціації
Що, на думку Зеленського, має робити держава для подолання проблеми нарко- та алкозалежностей?
- Держава на законодавчому рівні має надавати більшу підтримку асоціаціям, що опікуються залежними людьми;
- захищати молодь та інших українців від алкоголізму й наркоманії;
- сформувати чіткий план заходів для вирішення цих проблем.