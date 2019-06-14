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      Зеленський звернувся до Львівщини: просить допомогти обрати голову ОДА

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      Зеленський просить жителів Львівщини допомогти обрати голову ОДА
      Зеленський просить жителів Львівщини допомогти обрати голову ОДА / Getty images

      Володимир Зеленський пропонує Львівщині допомогти обрати голову Обласної державної адміністрації. Претендентів троє – і президент цікавиться думкою жителів області про кожного з них.

      Глава держави цікавиться думкою Львівщини про репутацію кандидатів на посаду, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Кого Зеленський призначив на ключові посади: список

      Так, очолити Львівську ОДА можуть Денис Шмигаль, Максим Козицький та Маркіян Мальський.

      Зараз маємо трьох претендентів на посаду голови Львівської ОДА. Хочу дізнатися вашу думку про цих добродіїв. Що ви знаєте або чули про їхню репутацію, менеджерські та моральні якості? Та й узагалі – хто вам більше до вподоби?
      – написав він. 


      Шмигаль, Козицький та Мальський/ Фейсбук-сторінка Володимира Зеленського 

      Ось що президент розповів про кандидатів:

      1. Денис Шмигаль, 43 роки. Кандидат економічних наук. Директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступник генерального директора ПАТ "ДТЕК Західенерго2.

      2. Максим Козицький, 38 років. Директор компанії «Еко-Оптіма». Лауреат премії "Людина року" в номінації "Підприємець року".

      3. Маркіян Мальський, 35 років. Адвокат, кандидат юридичних наук. Голова західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger. Автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.

      Зазначимо, Олег Синютка, який очолював ЛОДА до того, подав у відставку 22 квітня – відразу на наступний день після другого туру президентських виборів. Тепер Синютка йде на парламентські вибори разом із "Європейською Солідарністю" – до списку він увійшов під 8 номером. 

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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