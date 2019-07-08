Зеленський пропонує Путіну новий формат переговорів: кого хоче долучити

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну поговорити у новому форматі – за участю лідерів США, Німеччини, Франції і Великобританії.

Зеленський записав відеозвернення, у якому розкритикував телеміст "Надо поговорить". Його спільно проведуть український телеканал NewsOne, що належить соратнику Віктора Медведчука Тарасові Козаку, та російський прокремлівський телеканал "Росія 24".

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Наприкінці відео український президент звернувся до Путіна. Він зауважив, що розмова з президентом Росії-агресора має відбутися, але у Мінську і за участю світових лідерів.

Хочу звернутися до президента Росії Володимира Путіна. Треба поговорити? Треба, давайте. Обговоримо, чий Крим і кого там немає на Донбасі. Компанію для розмови пропоную таку: я, ви, президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон,

– сказав Зеленський.

Глава держави переконаний, що президент Білорусі Олександр Лукашенко "з задоволенням прийме нас з вами в Мінську".

"Ми не міняємо і не відмовляємося ні від яких дипломатичних форматів. Ми пропонуємо поговорити, адже треба поговорити? Правда?", – підсумував Зеленський.

Що відомо про ймовірні переговори Зеленського і Путіна?Президент Росії Володимир Путін озвучив цинічну умову для початку переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Глава Кремля наголосив, що хоче, аби український глава держави вів прямі переговори з ватажками проросійських бойовиків на Донбасі і не називав їх сепаратистами.



У відповідь на ці зухвалі заяви Путіна радник команди президента України з політичних питань Микита Потураєв наголосив, що усі слова Зеленського про "сепаратистів" на Донбасі стосуються не жителів регіону, а ватажків проросійських бойовиків у "ДНР" і "ЛНР".



До слова, 23 травня український президент публічно назвав Російську Федерацію агресором. Він додав, що під час ймовірної зустрічі з Путіним нагадає йому, кому насправді належать Крим і Донбас. Гарант впевнений, що Україна не втратила Крим назавжди, і сподівається, що півострів незабаром повернеться.