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      Зеленський пропонує Путіну новий формат переговорів: кого хоче долучити

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      Зеленський звернувся до Путіна
      Зеленський звернувся до Путіна / Колаж 24 Каналу

      Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну поговорити у новому форматі – за участю лідерів США, Німеччини, Франції і Великобританії.

      Зеленський записав відеозвернення, у якому розкритикував телеміст "Надо поговорить". Його спільно проведуть український телеканал NewsOne, що належить соратнику Віктора Медведчука Тарасові Козаку, та російський прокремлівський телеканал "Росія 24".

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      Наприкінці відео український президент звернувся до Путіна. Він зауважив, що розмова з президентом Росії-агресора має відбутися, але у Мінську і за участю світових лідерів.

      Хочу звернутися до президента Росії Володимира Путіна. Треба поговорити? Треба, давайте. Обговоримо, чий Крим і кого там немає на Донбасі. Компанію для розмови пропоную таку: я, ви, президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон,
      – сказав Зеленський.

      Глава держави переконаний, що президент Білорусі Олександр Лукашенко "з задоволенням прийме нас з вами в Мінську".

      "Ми не міняємо і не відмовляємося ні від яких дипломатичних форматів. Ми пропонуємо поговорити, адже треба поговорити? Правда?", – підсумував Зеленський.

      Що відомо про ймовірні переговори Зеленського і Путіна?Президент Росії Володимир Путін озвучив цинічну умову для початку переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Глава Кремля наголосив, що хоче, аби український глава держави вів прямі переговори з ватажками проросійських бойовиків на Донбасі і не називав їх сепаратистами.

      У відповідь на ці зухвалі заяви Путіна радник команди президента України з політичних питань Микита Потураєв наголосив, що усі слова Зеленського про "сепаратистів" на Донбасі стосуються не жителів регіону, а ватажків проросійських бойовиків у "ДНР" і "ЛНР".

      До слова, 23 травня український президент публічно назвав Російську Федерацію агресором. Він додав, що під час ймовірної зустрічі з Путіним нагадає йому, кому насправді належать Крим і Донбас. Гарант впевнений, що Україна не втратила Крим назавжди, і сподівається, що півострів незабаром повернеться.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Телеміст Newsone і Росія24 Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін Еммануель Макрон Новини Франції Тереза Мей Великобританія Ангела Меркель Дональд Трамп Новини США Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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