Зеленський звернувся до Ради щодо звільнення Полторака, Грицака та Клімкіна: на черзі – Луценко

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення з посад двох міністрів і голови Служби безпеки України. Також він готує подання щодо звільнення генпрокурора.

Як повідомляє прес-служба президента, він звернувся до Верховної Ради щодо звільнення:

– Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України,

– Степана Полторака з посади міністра оборони України;

– Василя Грицака з посади Голови Служби безпеки України.

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У поданнях мовиться, що очільник держави діє відповідно до Конституції та законів України. Водночас Володимир Зеленьский наполягає на невідкладному розгляді цих питань з боку парламенту.

Додамо, що Адміністрація Президента України також готує матеріали щодо звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України.

Ще під час своєї інавгураційної промови Володимир Зеленський закликав усіх чиновників написати заяви про звільнення. Крім того, він заявив, що розпускає Верховну Раду.

Не розумію уряд, який тільки розводить руками та говорить, що ми нічого не зможемо зробити. Це не правда. Ви можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку та звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління,

– наголосив Зеленський.

Цього ж дня заяви про відставки написали міністр оборони Степан Полторак, а також голова СБУ Василь Грицак і всі його заступники. Щодо Павла Клімкіна, то він відповідну заяву написав ще до офіційного вступу Зеленського на посаду президента. Дипломат свій крок пояснював приходом нової зовнішньополітичної команди. Водночас він зауважив, що є готовим допомагати гаранту. Заяву про відставку Клімкін пообіцяв направити до Ради вже у день інавгурації.

Юрій Луценко, зі свого боку, поки у відставку йти не збирається, але пообіцяв зробити це після дострокових парламентських виборів і формування нових уряду та прокуратури.

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"Діячі минулого готуються до реваншу. І це одна з причин, чому я залишаюсь на своїй посаді. Це не про Турчинова та не про Порошенка. Це про тисячі убитих і сотні тисяч тих, хто пройшов фронт. Це спроба переписати історію та зробити злочинцями тих, хто любить і боронить свою Батьківщину, – підкреслив очільник ГПУ.

Тим часом, колишній речники передвиборчого штабу Зеленського та голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков зазначив, що позиція президента щодо генпрокурора є однозначною, тобто Луценкові навряд чи вдасться залишитися на цій посаді. Однак, він зауважив, що імовірно до парламентських виборів його відставку не розглядатимуть.