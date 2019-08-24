Зеленський звернувся до українців під час Ходи гідності

У Києві розпочалася Хода гідності до 28-ї річниці Дня Незалежності України. Володимир Зеленський взяв участь в урочистій події та звернувся до українців.

Участь у Ході гідності також взяли керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, видатні українці тощо.

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Володимир Зеленський сказав, що кожен його ранок починається з смм-повідомлення генерального штабу.

Цифри можуть бути різними. Але тільки одна робить ранок добрим – це нуль. Обстрілів – нуль, втрат – нуль,

– розповів президент.

Зеленський закликав подякувати усім захисникам. Він сказав, що не зовсім вірно казати, що Україні лише 28, бо до 1991 року країна встигла чимало.

"До 1991 ми встигли чимало: відбулося хрещення Київської Русі, Федоров видав "Апостол", на світ з'явилася Конституція Пилипа Орлика", – додав Зеленський, перераховуючи різні важливі історичні події України.

Зеленський назвав Україну багатовіковою та одночасно молодою. Президент України наголосив, що незалежність не з'явилась чарівним змахом палички.

Активна боротьба за неї почалася понад 100 років тому, тривала вона і в часи СРСР. Микола Руденко, Василь Стус, Петро Григоренко, В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко – учасники Революції на Граніті. І це далеко не весь список всі тих, хто боровся за Незалежність України. Хтось – ціною власної свободи, а хтось – ціною життя,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський процитував Левка Лук'яненка, зазначивши, що прагнення до незалежності закладено у нашому генетичному коді.

Він наголосив, що усі ці 28 років українці пережили разом та нагадав про найвідоміші здобутки українців у спорті, науці, культурі та усіх інших сферах.

Проте потім настав 2014 рік. Спочатку усією країну ми довели, що маємо гідність. Не побоялись водометів та кийків, а дехто не побоявся снайперських куль. Тоді ми дізналися, що сотня може бути Небесною,

– нагадав Зеленський.

Далі Володимир Зеленський згадує, що в Україну прийшла війна, яку ми зустріли всією країною.

Тоді ми народились вдруге, як країна і як суспільство. Об'єднались та згуртувались, згадали це забуте відчуття, коли ти пишаєшся своєю Батьківщиною,

– додав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що на Майдані Незалежності зібралась гордість України – воїни, родини військових, волонтери, рятувальники, спортсмени, науковий і творчий потенціал та діти. "Ці люди не просто учасники Ходи гідності, це наші тисячі причин любити Україну", – сказав президент.

Президент України висловив свою любов до України та усіх її державних символів.

Я люблю наш гімн, бо це наш найголовніший хіт,

додав Зеленський.

Новина доповнюється.

Як святкують День Незалежності в Україні?Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким параду на День Незалежності не буде. Грант назвав щорічний парад "помпезним і недешевим". Через економію коштів від відміни параду, гарант пропонує виділити 300 мільйонів гривень для премії українським військовим. Премії отримають солдати строкової служби, сержанти, офіцери, військові, які виконують завдання в зоні проведення ООС.



Відтак, цьогоріч Україна відзначатиме День Незалежності за новим осучасненим сценарієм. У Києві 24 серпня проходить Хода гідності та Марш захисників.