Зеленський звернувся з пропозицією до Тимошенко щодо дебатів з Порошенком

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував екс-кандидатці Юлії Тимошенко бути гарантом "чесних правил" майбутніх дебатів з кандидатом Петром Порошенком.

Зеленський запропонував призначити окремого незалежного арбітра і ведучого для проведення дебатів для уникнення підкупів, провокацій та адміністративного тиску.

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Юліє Тимошенко, Ви посіли третє місце в першому турі і не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете Ви стати гарантом чесних правил і рівних можливостей на дебатах? Чекаємо на відповідь протягом 24 годин,

– сказав Зеленський у відеозверненні.

24 канал намагається зв'язатися з прес-службою Тимошенко, щоб дізнатися, чи погодиться політик на пропозицію Зеленського. Наразі там не відповідають.

Зеленський також прокоментував те, що Порошенко прийняв його виклик на дебати.

"Пане президенте, Ваші безглузді вибачення я приймаю, я людина проста. Що стосується третини громадян України – нехай вирішують самі. Ці дебати – це шанс об'єднати Україну і прославити на весь світ як вільну демократичну країну", – заявив Зеленський.

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Дебати Порошенка із Зеленським: що відомо про цю історію? Після того, як екзит-поли показали, що до другого туру виборів проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Проте Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".



Крім того, Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня о 8:00.



Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.