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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Зеленський звернувся з пропозицією до Тимошенко щодо дебатів з Порошенком

      2034 Читать новость на русском
      Зеленський запропонував Тимошенко гарантувати чесні дебати з Порошенком
      Зеленський запропонував Тимошенко гарантувати чесні дебати з Порошенком / 24 канал

      Кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував екс-кандидатці Юлії Тимошенко бути гарантом "чесних правил" майбутніх дебатів з кандидатом Петром Порошенком.

      Зеленський запропонував призначити окремого незалежного арбітра і ведучого для проведення дебатів для уникнення підкупів, провокацій та адміністративного тиску.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      Юліє Тимошенко, Ви посіли третє місце в першому турі і не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете Ви стати гарантом чесних правил і рівних можливостей на дебатах? Чекаємо на відповідь протягом 24 годин,
      – сказав Зеленський у відеозверненні.

      24 канал намагається зв'язатися з прес-службою Тимошенко, щоб дізнатися, чи погодиться політик на пропозицію Зеленського. Наразі там не відповідають.

      Зеленський також прокоментував те, що Порошенко прийняв його виклик на дебати.

      "Пане президенте, Ваші безглузді вибачення я приймаю, я людина проста. Що стосується третини громадян України – нехай вирішують самі. Ці дебати – це шанс об'єднати Україну і прославити на весь світ як вільну демократичну країну", – заявив Зеленський.

      Читайте також: Хто буде ведучим дебатів Зеленського та Порошенка

       

       

      Дебати Порошенка із Зеленським: що відомо про цю історію? Після того, як екзит-поли показали, що до другого туру виборів проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Проте Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      Крім того, Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня о 8:00.

      Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.

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      Теги: Володимир Зеленський Петро Порошенко Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Дебати Зеленського з Порошенком Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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