Петиція з проханням до президента Володимира Зеленського ветувати прийнятий Верховною Радою закон 8271, який суттєво посилює кримінальну відповідальність військових, набрала понад 25 тисяч голосів за добу.

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Зеленського просять ветувати закон

Законопроєкт 8271 був проголосований у Верховній Раді 13 грудня і направлений на підпис президенту. Його підтримали всі політичні сили, окрім "Голосу".

Згідно з пояснювальною запискою, проєктом закону пропонується внесення змін до статей 69 та 75 Кримінального кодексу України щодо "виключення можливості призначення більш м'якого покарання військовослужбовцям, ніж передбачено законом та звільнення від відбування покарання з випробуванням".

Також підвищується рівень санкцій за вчинення військових адміністративних правопорушень.

Майже за добу петиція набрала необхідну кількість голосів

Документ пропонує надати повноваження Військовій службі правопорядку у ЗСУ здійснювати огляд уповноваженими посадовими особами військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння з використанням технічних засобів та тестів.

Рух ЧЕСНО повідомляє, що законопроєкт суттєво обмежує право українських військових на судовий захист.

"Тепер судді не будуть враховувати всі обставини справи, коли виносять вирок у справах про військові злочини. Тепер судова практика буде одностайна – усім військовим реальні й великі строки. І тим, хто самовільно залишив місце служби, бо перебував у стані алкогольного сп'яніння, і тим, хто за станом здоров'я дійсно не зміг вчасно прибути на службу", – зазначила аналітик руху ЧЕСНО Вікторія Олійник.

Зверніть увагу! Петиція з проханням до президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт була опублікована 15 грудня і набрала вже понад 25,5 тисяч голосів при необхідних для розгляду 25 тисячах.