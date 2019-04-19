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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Зеленський – яскрава обгортка, всередині якої олігархи-втікачі і Росія, – Порошенко

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      Порошенко звинуватив Зеленського у покриванні олігархів-втікачів
      Порошенко звинуватив Зеленського у покриванні олігархів-втікачів / Getty Images

      Президент України Петро Порошенко називав свого опонента Володимира Зеленського яскравою обгорткою, всередині якої ховаються олігархи-втікачі, росіяни та соратники Януковича і Азарова.

      Про це глава держави сказав під час дебатів на НСК "Олімпійському", відповідаючи на запитання, чи не буде він говорити про політичне переслідування, якщо опиниться на лаві підсудних.

      Читайте також: Дебати Зеленського і Порошенка: головні цитати кандидатів у президенти

      За його словами, сьогодні Зеленський – не кіт в мішку. Він покриває олігархів, які починаючи з 2013 року втекли з України, а зараз намагаються в яскравій обгортці лідера "95 Кварталу" повернутися назад в Україну і зробити реванш.

      Відповідь дуже проста - це яскрава обгортка, а всередині сидять соратники Азарова (екс-прем'єр міністр України Микола Азаров, – 24 канал), соратники Януковича (колишній президент України Віктор Янукович, – 24 канал), всередині сидить "п'ята колона", всередині сидять росіяни і олігархи-втікачі,
      – сказав Порошенко.

      При цьому президент згадав про скасування 17 квітня судом Києва рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом українського олігарха Ігоря Коломойського.

      Як пройшли дебати Порошенка і Зеленського: відео

       

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      Які виконавці виступили на сценах Зеленського та Порошенка: відео
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Дебати Зеленського і Порошенка Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Віктор Янукович Приватбанк
      Джерело: 24 канал
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