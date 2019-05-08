16:00
8 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Пристрасті навколо скандальних ТЕЦ Дубневичів: нові деталі від журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Зеленському і Порошенку принципово необхідно зустрітись, – експерт назвав вагомі причини

      824 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський та Петро Порошенко
      Володимир Зеленський та Петро Порошенко / Колаж 24 каналу

      Після брудної передвиборчої кампанії Петро Порошенко заявив, що готовий "підставити плече" Зеленському, а Зеленський запевнив, що не відмовиться від допомоги в разі необхідності. Така позиція є демократичною та контрастує з тим, що відбулось у 2014 році.

      Таку думку висловив політолог Олексій Мінаков в ефірі 24 каналу. За його словами, Зеленському зараз дуже треба цінувати будь-яку допомогу в цей період міжвладдя. 

      Читайте також: У Зеленського зробили нову заяву про дату інавгурації

      Проте, він додав, що після інавгурації Зеленському треба бути готовим до того, що "мила люб'язність Порошенка перетвориться на політичну агресію. Адже попереду парламентські вибори".

      Зеленському і Порошенку принципово необхідно зустрітися до інавгурації. Щоб чинний президент розповів нюанси, як координувати роботу зі спецслужбами, Генштабом. Які важливі справи не встигли вирішити, але які вимагають оперативного завершення,
      – пояснив експерт.

      За його словами, це нормальна практика та навів декілька яскравих прикладів у світовій політиці: 

      • У 2016 році відбулась зустріч Барака Обами з Дональдом Трампом у Білому домі. Вони провели разом 1,5 години. Обама розповів, які труднощі очікують на Трампа, поділився деякою корисною інформацією.

      • Еммануель Макрон перед складанням присяги зустрічався віч-на-віч з Франсуа Олландом. Той повідомив йому засекречені відомості щодо контролю над ядерними силами Франції та ввів в курс поточних справ.

      Які результати виборів-2019?30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців. Тепер повинна відбутися інавгурація новообраного президента, а саме – до 3 червня.

      Зеленський переміг у другому турі виборів: відео

       

       

      Дивіться більше у відео про майбутнє президенство Володимира Зеленського:

       

      blog_ava
      У Зеленського зробили нову заяву про дату інавгурації
      сьогодні
      6778
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Порошенко і Зеленський Володимир Зеленський Петро Порошенко Новини США Еммануель Макрон Дональд Трамп Барак Обама
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олена Танасевич очолила Антикорупційний суд: що відомо про її нерухомість
      сьогодні , 15:31 Олена Танасевич очолила Антикорупційний суд: що відомо про її нерухомість
      939
      Паника в дыму, – как проходила эвакуация людей из горящего самолета в Москве
      сьогодні , 15:01 Паника в дыму, – как проходила эвакуация людей из горящего самолета в Москве
      Юрій Бутусов 862
      Чому депутати відтягують інавгурацію Зеленського
      сьогодні , 13:55 Чому депутати відтягують інавгурацію Зеленського
      Олексій Мінаков 1135
      Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення
      сьогодні , 12:07 Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення
      Наталя Ромашова 822
      Перехід ЗСУ на стандарти НАТО: коментарі офіцерів з Великої Британії та України
      сьогодні , 08:40 Перехід ЗСУ на стандарти НАТО: коментарі офіцерів з Великої Британії та України
      Антон Голобородько 3002
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук