Зеленському не дуже потрібне президентство, можливо, він вже жалкує, – соцпсихолог

Володимир Зеленський лідирує відповідно до результатів Національного екзит-полу, за нього проголосували 30,6% виборців. Про його нинішній емоційний стан – у прямому ефірі 24 каналу розповів соціальний психолог Вадим Васютинський.

За його словами, є відчуття, ніби Зеленський пошкодував, що пішов у президенти.

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"В багатьох є таке відчуття зараз. Говорять, що Коломойський його спеціально запланував і зробили фільм. Але я думаю, що було трохи інакше. Спочатку зробили фільм під народні сподівання, а коли фільм дав такий несподіваний ефект, – тоді почали думати, що робити з цим далі", – зазначив Васютинський.

Я думаю, що Зеленському це і не дуже потрібно. Безумовно, він був у своїй тарілці всі ці роки. Зараз він буде не у своїй тарілці. І знаєте, ось ці рекламні ролики, де він ніби із народом зустрічається, а особливо, коли з експертами зустрічається, то в мене таке враження, що йому це все нуднувато. Він намагається кинути якісь такі фрази... І я розумію, що йому просто нецікаво,

– підкреслив соціальний психолог.

"На його думку, в нього високий інтелект, але зовсім інша спрямованість. "Думаю, в дитинстві в його інтелігентній сім'ї його підтягували в ерудиції, у пізнавальних сферах. Але десь на якомусь етапі переборщили. Таке трапляється, коли дитині стають нецікаві такі строго інтелектуальні логічні речі", – додав Васютинський.

До прикладу, Зеленський вчився на юридичному факультеті, а потім все-таки КВК переважив.

Очевидно, в нього з дитинства виробилась така схильність знецінювати все таке серйозне, поважне, строго логічне і висміювати його. Тут є одна його важлива риса, яка допомагала йому в житті і в шоу-бізнесі. Він вміє і любить висміювати будь-яку проблему. А висміяна проблема перестає бути проблемою. У психологічному розумінні. Але в об'єктивному, політичному, економічному – ні,

– наголосив експерт.

Відео: Зеленський спілкується зі своєю командою експертів і не помічає помилки в їх підрахунках:



Остаточні результати Національного екзит-полу

Відео: повне інтерв'ю з соцпсихологом