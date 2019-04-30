Зеленському після інавгурації варто їхати на Львівщину: адвокат назвав причину

Новообраному президенту України Володимиру Зеленському свою першу поїздку на посаді глави держави краще здійснити на Львівщину, яка єдина з усіх областей проголосувала за його конкурента на виборах Петра Порошенка.

Адвокат олігарха Ігоря Коломойського та юрист Зеленського Андрій Богдан розповів, що особисто не знає, куди саме поїде політик після інавгурації, передає "Сегодня".

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Проте, правозахисник підкреслив, що варіант поїздки у Львівську область після інавгурації – це не позиція майбутнього президента чи ЗЕкоманди, а його особиста.

Перша поїздка повинна бути на Львівщину – це єдина область, яка не стала "зелена". І правильно б було поїхати туди. Куди він поїде і з якими посланнями, я наразі не знаю, але це точно буде дуже яскрава діяльність президента,

– сказав юрист.

Які результати виборів президента-2019? 23 квітня ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Колишній шоумен переміг у всіх областях, окрім Львівської. Там його обігнав чинний президент, якого підтримали 62,82% виборців.





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